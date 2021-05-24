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الاثنين 24 أيار 2021 ساعة 21:20

حماس: الاعتقالات بالداخل والقدس والضفة لن تفلح بإخماد ثورة شعبنا

حماس: الاعتقالات بالداخل والقدس والضفة لن تفلح بإخماد ثورة شعبنا
وأكدت، في بيان لها، الاثنين، أننا الشعبَ الفلسطينيَّ من البحر إلى النهر نواجه السياسة الاستعمارية والعقلية العنصرية نفسها التي تحملها حكومة الاحتلال بطرد السكان من منازلهم والاستيلاء عليها بقوة السلاح أو تحت دعوى قانون أملاك الغائبين الذي يشرعن لما يسمى بالصندوق القومي بوضع اليد على المنازل في الداخل المحتل وطرد أصحابها.

وأضافت أن "ثورة أبناء شعبنا في الداخل، هي ثورة على سياسة تهويد القدس والأقصى التي تمارسها حكومة الاحتلال، وعملية التهويد والتهجير التي تقوم بها للمدن العربية، من أجل السيطرة على الأحياء العربية".

وتوجهت بالتحية ل"جماهير شعبنا في الداخل والقدس والضفة وغزة، الذين يخوضون معركة البقاء كتفا بكتف، وإن هذا المشروع العنصري الاستيطاني الذي جاء يحمل رواية أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، سيفشل، فاليوم العالم يرى أن هذه الأرض لها جنود يحملون همها، ويدافعون عنها، ويحفظون هويتها".

ودعت الدول والشعوب الشقيقة والصديقة كافة الداعمة لحقوق "شعبنا إلى مواصلة حراكها الداعم للقضية الفلسطينية؛ فهذه القضية هي أقدم قضية تحرر في العالم، وقد آن الأوان لينال شعبنا حقوقه كاملة في وطن كامل السيادة مستقل".
مصدر : وكالات
رقم : 934322
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