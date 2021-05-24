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الاثنين 24 أيار 2021 ساعة 21:39

هكذا ترد إثيوبيا على العقوبات الأمريكية

هكذا ترد إثيوبيا على العقوبات الأمريكية
جاء ذلك في بيان صدر عن الخارجية، اليوم، نشرته هيئة الإذاعة الإثيوبية (فانا)، ردا على قيود واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا وحظر منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين بسبب "فظائع أديس أبابا في تيغراي".

وقال الوزارة إن الحكومة الإثيوبية ترى أنه من المؤسف معرفة قرار الولايات المتحدة بمواصلة ممارسة ضغوط لا داعي لها على إثيوبيا من خلال فرض قيود على التأشيرات على المسؤولين الإثيوبيين، بالإضافة إلى قراراتها السابقة بفرض قيود على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا.

وأضافت أن قرار العقوبات "يرسل إشارة خاطئة في وقت تستعد فيه إثيوبيا لإجراء انتخابات وطنية، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى نظام سياسي جديد في البلاد".
مصدر : وكالات
رقم : 934334
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