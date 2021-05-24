إصابة طفل برصاص مستوطن غرب رام الله

وقال شهود عيان في القرية: إن مستوطنا من مستوطنة "دوليف" قرب رام الله، أطلق الرصاص صوب الطفل نديم سامر مظلوم (15 عاما) وأصابه بجروحه في يده نقل إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، لتلقي العلاج.



وذكر الشهود أن سلوك المستوطن الذي أطلق النار كان يشير نحو الإضرار بالطفل وصولا إلى قتله.



وكشف الشهود أن ذات المستوطن ينفذ استفزازات يومية المواطنين من خلال إطلاق طائرة تصوير خاصة به ويتتبع تفاصيل حياة المواطنين ويلتقط الصور لهم.



وتتعرض قرية الجانية بين الفينة والأخرى لاقتحامات واعتداءات المستوطنين التي تستهدف ممتلكات المواطنين وحقولهم وأراضيهم الزراعية تحت حماية جنود الاحتلال.



وقرية الجانية، تقع إلى الغرب من رام الله، ويُحيط بها 4 مستوطنات أكبرها "دوليف" و"تلمون"، ويُواصل الاحتلال إغلاق مدخلها الشرقي ويمنع الفلسطينيين من استخدامه منذ قرابة الـ 17 عامًا.