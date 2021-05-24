الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 24 أيار 2021 ساعة 21:40

إصابة طفل برصاص مستوطن غرب رام الله

إصابة طفل برصاص مستوطن غرب رام الله
وقال شهود عيان في القرية: إن مستوطنا من مستوطنة "دوليف" قرب رام الله، أطلق الرصاص صوب الطفل نديم سامر مظلوم (15 عاما) وأصابه بجروحه في يده نقل إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، لتلقي العلاج.

وذكر الشهود أن سلوك المستوطن الذي أطلق النار كان يشير نحو الإضرار بالطفل وصولا إلى قتله.

وكشف الشهود أن ذات المستوطن ينفذ استفزازات يومية المواطنين من خلال إطلاق طائرة تصوير خاصة به ويتتبع تفاصيل حياة المواطنين ويلتقط الصور لهم.

وتتعرض قرية الجانية بين الفينة والأخرى لاقتحامات واعتداءات المستوطنين التي تستهدف ممتلكات المواطنين وحقولهم وأراضيهم الزراعية تحت حماية جنود الاحتلال.

وقرية الجانية، تقع إلى الغرب من رام الله، ويُحيط بها 4 مستوطنات أكبرها "دوليف" و"تلمون"، ويُواصل الاحتلال إغلاق مدخلها الشرقي ويمنع الفلسطينيين من استخدامه منذ قرابة الـ 17 عامًا.
رقم : 934335
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية؟
قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية؟
إيران: العميد دهقان ينسحب لصالح رئيسي من الانتخابات الإيرانية
إيران: العميد دهقان ينسحب لصالح رئيسي من الانتخابات الإيرانية
24 أيار 2021
قاليباف: استمرار المقاومة من ضرورات الانتصار على العدو الصهيوني
قاليباف: استمرار المقاومة من ضرورات الانتصار على العدو الصهيوني
24 أيار 2021
الشيخ قاسم يشكر الفلسطينيين على دفاعهم عن دين الأمة ومقدساتها
الشيخ قاسم يشكر الفلسطينيين على دفاعهم عن دين الأمة ومقدساتها
24 أيار 2021
قائد الحرس الثوري: الاعداء لا يطيقون رؤية ايران قوية
قائد الحرس الثوري: الاعداء لا يطيقون رؤية ايران قوية
24 أيار 2021
الكيماوي والانتخابات الرئاسية السورية
الكيماوي والانتخابات الرئاسية السورية
24 أيار 2021
قصة 12 يومًا من المعارك الشرسة للمقاومة الفلسطينية ضد محتلي القدس الشريف
قصة 12 يومًا من المعارك الشرسة للمقاومة الفلسطينية ضد محتلي القدس الشريف
24 أيار 2021
"إسرائيل" تلعب بالنار.. ما الهدف من استئناف اقتحامات الأقصى؟
"إسرائيل" تلعب بالنار.. ما الهدف من استئناف اقتحامات الأقصى؟
24 أيار 2021
قاليباف: لايحق للوكالة الدولية الاطلاع على كاميرات منظمة الطاقة الذرية الايرانية
قاليباف: لايحق للوكالة الدولية الاطلاع على كاميرات منظمة الطاقة الذرية الايرانية
23 أيار 2021
باقري: القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لمواجهة أي تهديد
باقري: القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لمواجهة أي تهديد
23 أيار 2021
من بين الأنقاض.. الطفولة الفلسطينيّة تقول كلمتها
من بين الأنقاض.. الطفولة الفلسطينيّة تقول كلمتها
23 أيار 2021
عندما تم إذلال الصهاينة
عندما تم إذلال الصهاينة
23 أيار 2021
رسالة ’رعب’ للكيان: احذروا الطوفان.. وان عدتم عدنا !!
رسالة ’رعب’ للكيان: احذروا الطوفان.. وان عدتم عدنا !!
23 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكيماوي والانتخابات الرئاسية السورية
قصة 12 يومًا من المعارك الشرسة للمقاومة الفلسطينية ضد محتلي القدس الشريف
"إسرائيل" تلعب بالنار.. ما الهدف من استئناف اقتحامات الأقصى؟
من بين الأنقاض.. الطفولة الفلسطينيّة تقول كلمتها