ايران.. وفرصة جديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية

أفادت مصادر صحفية أن مندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية كاظم غريب ابادي قال إنه تم ابلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بتمديد اتفاق المراقبة بشأن تسجيلات كاميرات المنشآت النووية لمدة شهر واحد.



مشيراً إلى أن بيانات الأشهر الثلاثة الماضية ما زالت في حوزة منظمة الطاقة الذرية الايرانية ولم يتم نقلها إلى الوكالة.



وأكد كاظم أبادي: "إن بيانات الشهر المقبل ستبقى مع إيران فقط كما سيستمر تطبيق نفس شروط الاتفاق السابق".



فيما يتعلق بحذف البيانات أو نقلها. ونحن ندعو الدول الاخرى لاغتنام الفرصة التي توفرها ايران بناء على حسن نيتها من أجل رفع الحظر بالكامل بطريقة عملية والتحقق منها".



ومن جهته أعلن المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي الاتفاق مع إيران على تمديد مراقبة المنشات النووية لمدة شهر ينتهي شهر حزيران المقبل مشيرا إلى أن التفاهم مع إيران يكتسب أهمية كبرى الان.



بدوره أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل استعداد إيران للوفاء بتعهداتها إذا ما التزمت واشنطن بالشق الاقتصادي للاتفاق. لافتا إلى أن المنشات النووية الإيرانية هي الأكثر خضوعا للمراقبة في العالم.



وفي سياق متصل أشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني بمواقف الصين المبدئية في مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي.



وأكد خلال إتصال بنظيره الصيني ضرورة الغاء جميع اجراءات الحظر الاميركي ضد ايران، داعيا إلى ضرورة التعاون بين ايران والصين لمواجهة الحرب الباردة وتحركات اميركا وحلفائها الغربيين ضد الدول المستقلة.



وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف كان واضحا في رده على نظيره الامريكي انتوني بلينكن، عندما اعتبر رفع العقوبات التي فرضها ترامب على ايران ، يعد التزاما قانونيا وأخلاقيا، وليس أداة للضغط، يمكن ان يمارسها بلينكن ضد ايران، فسياسة ترامب، "منتهية الصلاحية"، وعلى ادارة بايدن، ان تتخلى عنها.



وبحسب مصادر من فيينا تحدثت عن ان الطرف الأميركي وافق على رفع جزء كبير من العقوبات التي فرضها على ايران من جانب واحد، وتمسك ببعضها الاخر، ومنها المتعلقة بالملفات الإقليمية وملف حقوق الإنسان، الا ان ايران مازالت تؤكد على موقفها الثابت منذ البداية، وهو رفع العقوبات بشكل كامل ، ولا تصنيف لهذه العقوبات، وبشكل عملي يمكن التثبت منه وليس على الورق فقط.



وفي هذا الصدد رحبت وزارة خارجية النمسا بتمديد الاتفاق بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة شهر، واعتبرته بانه يمنح فرصة اكبر لإحياء الاتفاق النووي.



وقالت وزارة خارجية النمسا في تغريدة على تويتر: نرحب بقوة بالاتفاق الحاصل بين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائي غروسي وايران لتمديد انشطة المراقبة والتحقق لمدة شهر، وهذا الامر يمنح الدبلوماسية فرصة اكبر لحفظ الاتفاق النووي.





