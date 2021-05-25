الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 25 أيار 2021 ساعة 00:20

قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية؟

قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية؟
ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية، فإن "رئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ومساعد الرئيس الايراني السابق محسن مهرعليزادة، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني السابق سعيد جليلي، ورئيس مركز البحوث في البرلمان الإيراني علي رضا زاكاني ونائب رئيس البرلمان الإيراني أميرحسين قاضي زادة، وعبد الناصر همتي محافظ البنك المركزي في حكومة الرئيس الحالي حسن روحاني، قد حصلوا على تأييد مجلس صيانة الدستور لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأضافت مصادر مطلعة تحدثت للوكالة "مجلس صيانة الدستور، لم يحرز أهلية أبرز المرشحين المحتملين للتيار الإصلاحي وهُم: نائب رئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري ونائب رئيس البرلمان السابق مسعود بزشكيان ورئيس مجلس بلدية طهران محسن رفسنجاني ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني".

وتابعت المصادر إنه "تم رفض أهلية المرشح سعيد محمد، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ونائب قائد فيلق القدس للشؤون الاقتصادية الجنرال رستم قاسمي، ورئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية سابقا عزت الله ضرغامي".

وكان مجلس صيانة الدستور أعلن في وقت متأخر من مساء الاثنين عن إرسال قائمة المرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات إلى وزارة الداخلية من أجل الكشف عنها يوم غد الثلاثاء.

 
رقم : 934354
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية؟
قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية؟
إيران: العميد دهقان ينسحب لصالح رئيسي من الانتخابات الإيرانية
إيران: العميد دهقان ينسحب لصالح رئيسي من الانتخابات الإيرانية
24 أيار 2021
قاليباف: استمرار المقاومة من ضرورات الانتصار على العدو الصهيوني
قاليباف: استمرار المقاومة من ضرورات الانتصار على العدو الصهيوني
24 أيار 2021
الشيخ قاسم يشكر الفلسطينيين على دفاعهم عن دين الأمة ومقدساتها
الشيخ قاسم يشكر الفلسطينيين على دفاعهم عن دين الأمة ومقدساتها
24 أيار 2021
قائد الحرس الثوري: الاعداء لا يطيقون رؤية ايران قوية
قائد الحرس الثوري: الاعداء لا يطيقون رؤية ايران قوية
24 أيار 2021
الكيماوي والانتخابات الرئاسية السورية
الكيماوي والانتخابات الرئاسية السورية
24 أيار 2021
قصة 12 يومًا من المعارك الشرسة للمقاومة الفلسطينية ضد محتلي القدس الشريف
قصة 12 يومًا من المعارك الشرسة للمقاومة الفلسطينية ضد محتلي القدس الشريف
24 أيار 2021
"إسرائيل" تلعب بالنار.. ما الهدف من استئناف اقتحامات الأقصى؟
"إسرائيل" تلعب بالنار.. ما الهدف من استئناف اقتحامات الأقصى؟
24 أيار 2021
قاليباف: لايحق للوكالة الدولية الاطلاع على كاميرات منظمة الطاقة الذرية الايرانية
قاليباف: لايحق للوكالة الدولية الاطلاع على كاميرات منظمة الطاقة الذرية الايرانية
23 أيار 2021
باقري: القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لمواجهة أي تهديد
باقري: القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لمواجهة أي تهديد
23 أيار 2021
من بين الأنقاض.. الطفولة الفلسطينيّة تقول كلمتها
من بين الأنقاض.. الطفولة الفلسطينيّة تقول كلمتها
23 أيار 2021
عندما تم إذلال الصهاينة
عندما تم إذلال الصهاينة
23 أيار 2021
رسالة ’رعب’ للكيان: احذروا الطوفان.. وان عدتم عدنا !!
رسالة ’رعب’ للكيان: احذروا الطوفان.. وان عدتم عدنا !!
23 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكيماوي والانتخابات الرئاسية السورية
قصة 12 يومًا من المعارك الشرسة للمقاومة الفلسطينية ضد محتلي القدس الشريف
"إسرائيل" تلعب بالنار.. ما الهدف من استئناف اقتحامات الأقصى؟
من بين الأنقاض.. الطفولة الفلسطينيّة تقول كلمتها