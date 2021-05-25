قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية؟

ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية، فإن "رئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ومساعد الرئيس الايراني السابق محسن مهرعليزادة، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني السابق سعيد جليلي، ورئيس مركز البحوث في البرلمان الإيراني علي رضا زاكاني ونائب رئيس البرلمان الإيراني أميرحسين قاضي زادة، وعبد الناصر همتي محافظ البنك المركزي في حكومة الرئيس الحالي حسن روحاني، قد حصلوا على تأييد مجلس صيانة الدستور لخوض الانتخابات الرئاسية.



وأضافت مصادر مطلعة تحدثت للوكالة "مجلس صيانة الدستور، لم يحرز أهلية أبرز المرشحين المحتملين للتيار الإصلاحي وهُم: نائب رئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري ونائب رئيس البرلمان السابق مسعود بزشكيان ورئيس مجلس بلدية طهران محسن رفسنجاني ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني".



وتابعت المصادر إنه "تم رفض أهلية المرشح سعيد محمد، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ونائب قائد فيلق القدس للشؤون الاقتصادية الجنرال رستم قاسمي، ورئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية سابقا عزت الله ضرغامي".



وكان مجلس صيانة الدستور أعلن في وقت متأخر من مساء الاثنين عن إرسال قائمة المرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات إلى وزارة الداخلية من أجل الكشف عنها يوم غد الثلاثاء.



