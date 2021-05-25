عراقجي يغادر طهران متوجهاً إلى فيينا للمفاوضات النووية

وأضافت الصحافة الإيرانية إن "اليوم (الثلاثاء) ستبدأ الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران ومجموعة P4 + 1 حول كيفية التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق النووي الدولي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018".



وتريد واشنطن العودة لهذا الاتفاق مع إيران فيما توجد خلافات بين الجانبين بشأن آلية رفع العقوبات التي تصر طهران على رفعها جميعاً وليس تعليقها.



ويوم أمس أعلن عباس عراقجي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية إن هناك مؤشرات على رغبة الولايات المتحدة في العودة للاتفاق النووي.



في حين انتهت السبت مهلة الـ3 اشهر التي حددتها ايران للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمتعلقة بتسجيل بيانات كاميرات المراقبة المثبتة في المنشآت النووية الإيرانية، أعلنت طهران أمس عن تمديد هذه المهلة شهرا آخر.



إعلان إيران تمديد مهلة تسجيل البيانات لمدة شهر إضافي كحد اقصى يكشف من جهة عن ان ايران ليس لديها ما تخفيه وانها من خلال خطوتها هذه جددت حسن نواياها من جهة اخرى لتسوية المشاكل العالقة ، هذا في حين ان السبب الاساسي لفشل الاتفاق النووي هو نكث العهود من قبل امريكا وتقاعس الاوروبيين من جهة اخرى.



