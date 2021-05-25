ظريف في باكو للتباحث حول توطيد العلاقات

وقال السفير الايراني لدى باكو عباس موسوي إن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يقوم بزيارة لباكو للتباحث مع كبار المسؤولين الاذربيجانيين.



وعدّ هذه الزيارة ضمن النهج التشاوري بين مسؤولي البلدين والتباحث حول توطيد العلاقات بين طهران وباكو.