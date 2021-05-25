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الثلاثاء 25 أيار 2021 ساعة 08:58

العميد فدوي: انتصار الشعب الفلسطيني ثمرة لوحدة جميع فصائل المقاومة

العميد فدوي: انتصار الشعب الفلسطيني ثمرة لوحدة جميع فصائل المقاومة
وقال العميد فدوي ،في ذكرى تحرير مدينة خرمشهر عام 1982 من قبل القوات الايرانية ابان الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي السابق ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، "ان العالم كله اليوم مسرور لانتصار جبهة المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني القاتل للاطفال وهو الامر الذي تحقق في ظل ثبات الشعب الفلسطيني في مواجهة الظلم والعمل بالواجب الالهي".

واضاف نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية: ان شعب ايران الاسلامية دخل الساحة عملا بالامر الالهي الذي يقضي بالاسراع الى نصرة المظلوم اينما ارتفع صوته وسيواصل دعمه للشعب الفلسطيني حتى القضاء على الكيان الغاصب.

واعتبر العميد فدوي ان الفارق في الانتصار الاخير للشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني عن جميع الانتصارات السابقة والمواجهات معه على مدى الاعوام الـ 73 الماضية هو ان جميع فصائل المقاومة الفلسطينية توحد صوتها وتواكبت معا في المواجهة وتمكنت بادواتها الدفاعية من الحاق الهزيمة بالعدو.

واضاف نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية: انه حينما يحذّر المقاومون الفلسطينيون الكيان الصهيوني قبل 24 ساعة بانهم سيردون عليه ان استمر في جرائمه مؤشر الى قدراتهم العسكرية وانسجامهم في مواجهة هذا الكيان القاتل للاطفال.

واكد العميد فدوي بان هذه المقاومة وهذا الانتصار اثبتا بان الطريق الوحيد للتغلب على العدو هو المقاومة والصمود وان لا جدوى من التفاوض مع مثل هؤلاء الاعداء.

كما شدد العميد فدوي على ضرورة المشاركة القصوى في الانتخابات الرئاسية القادمة بغية تعزيز اقتدار وامن البلاد وقال: انه كما قال الامام الراحل وسماحة قائد الثورة الاسلامية لا قوة يمكنها مواجهة الجمهورية الاسلامية حينما يكون الشعب ملتفا حول الثورة.
رقم : 934384
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