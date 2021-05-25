دمشق: مشروع لتحلية مياه البحر وجرّ مياه الفرات إلى دمشق

والتقى عرنوس أمس الفعاليات والجهات المعنية في السويداء بصحبة الوفد الوزاري الذي ضم عدداً من الوزراء، وكشف رئيس الوزراء خلال رده على المداخلات عن وجود مشروع حكومي كبير لتحلية مياه البحر وجر مياه الفرات إلى دمشق والمنطقة الجنوبية لأن تأمين المياه بات حاجة ضرورية مع انخفاض مناسيب المياه الجوفية وقلة الأمطار إضافة إلى التوجّه الحكومي إلى استثمار الطاقة البديلة لتوليد الكهرباء مع وجود مشكلة حقيقية بتوفير الطاقة الكهربائية على ساحة القطر داعياً القطاع الخاص للمشاركة لأنه الداعم والرديف للاقتصاد الوطني.



من جهته أكد وزير الداخلية محمد الرحمون أن الوضع الأمني في السويداء هو وضع جنائي وليس إرهابياً ويتعلق بالخارجين عن القانون وليس بمجموعات إرهابية كما في محافظات مجاورة.



وأشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل إلى جود برنامج تصدير لكل المنتجات الزراعية مع الدول الصديقة بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وخاصة التفاح.



وأكد وزير الإدارة المحلية على ضرورة تفعيل المناطق الصناعية في المحافظة لأنها المحرك الأساسي لعملية الإنتاج، بدوره أكد وزير السياحة محمد رامي مرتيني أن عقد تنفيذ مشروع المعهد الفندقي في السويداء قيد التدقيق النهائي بتكلفة وصلت إلى مليار و800 مليون.