الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 25 أيار 2021 ساعة 10:25

دمشق: مشروع لتحلية مياه البحر وجرّ مياه الفرات إلى دمشق

دمشق: مشروع لتحلية مياه البحر وجرّ مياه الفرات إلى دمشق
والتقى عرنوس أمس الفعاليات والجهات المعنية في السويداء بصحبة الوفد الوزاري الذي ضم عدداً من الوزراء، وكشف رئيس الوزراء خلال رده على المداخلات عن وجود مشروع حكومي كبير لتحلية مياه البحر وجر مياه الفرات إلى دمشق والمنطقة الجنوبية لأن تأمين المياه بات حاجة ضرورية مع انخفاض مناسيب المياه الجوفية وقلة الأمطار إضافة إلى التوجّه الحكومي إلى استثمار الطاقة البديلة لتوليد الكهرباء مع وجود مشكلة حقيقية بتوفير الطاقة الكهربائية على ساحة القطر داعياً القطاع الخاص للمشاركة لأنه الداعم والرديف للاقتصاد الوطني.

من جهته أكد وزير الداخلية محمد الرحمون أن الوضع الأمني في السويداء هو وضع جنائي وليس إرهابياً ويتعلق بالخارجين عن القانون وليس بمجموعات إرهابية كما في محافظات مجاورة.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل إلى جود برنامج تصدير لكل المنتجات الزراعية مع الدول الصديقة بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وخاصة التفاح.

وأكد وزير الإدارة المحلية على ضرورة تفعيل المناطق الصناعية في المحافظة لأنها المحرك الأساسي لعملية الإنتاج، بدوره أكد وزير السياحة محمد رامي مرتيني أن عقد تنفيذ مشروع المعهد الفندقي في السويداء قيد التدقيق النهائي بتكلفة وصلت إلى مليار و800 مليون.
رقم : 934393
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
انطلاق مناورات "درع السماء 1400" للجيش الايراني في اصفهان
انطلاق مناورات "درع السماء 1400" للجيش الايراني في اصفهان
أحلام العصافير..
أحلام العصافير.. 'نتنياهو'.. يكاد المُريب يقول خذوني..
25 أيار 2021
المقاومة الفلسطينيّة تُنذر الكيان المخادع.. كيف ستكون الحرب القادمة؟
المقاومة الفلسطينيّة تُنذر الكيان المخادع.. كيف ستكون الحرب القادمة؟
25 أيار 2021
المغرب مع القضية الفلسطينية أم عليها؟
المغرب مع القضية الفلسطينية أم عليها؟
25 أيار 2021
قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية؟
قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية؟
25 أيار 2021
إيران: العميد دهقان ينسحب لصالح رئيسي من الانتخابات الإيرانية
إيران: العميد دهقان ينسحب لصالح رئيسي من الانتخابات الإيرانية
24 أيار 2021
قاليباف: استمرار المقاومة من ضرورات الانتصار على العدو الصهيوني
قاليباف: استمرار المقاومة من ضرورات الانتصار على العدو الصهيوني
24 أيار 2021
الشيخ قاسم يشكر الفلسطينيين على دفاعهم عن دين الأمة ومقدساتها
الشيخ قاسم يشكر الفلسطينيين على دفاعهم عن دين الأمة ومقدساتها
24 أيار 2021
قائد الحرس الثوري: الاعداء لا يطيقون رؤية ايران قوية
قائد الحرس الثوري: الاعداء لا يطيقون رؤية ايران قوية
24 أيار 2021
الكيماوي والانتخابات الرئاسية السورية
الكيماوي والانتخابات الرئاسية السورية
24 أيار 2021
قصة 12 يومًا من المعارك الشرسة للمقاومة الفلسطينية ضد محتلي القدس الشريف
قصة 12 يومًا من المعارك الشرسة للمقاومة الفلسطينية ضد محتلي القدس الشريف
24 أيار 2021
"إسرائيل" تلعب بالنار.. ما الهدف من استئناف اقتحامات الأقصى؟
"إسرائيل" تلعب بالنار.. ما الهدف من استئناف اقتحامات الأقصى؟
24 أيار 2021
قاليباف: لايحق للوكالة الدولية الاطلاع على كاميرات منظمة الطاقة الذرية الايرانية
قاليباف: لايحق للوكالة الدولية الاطلاع على كاميرات منظمة الطاقة الذرية الايرانية
23 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أحلام العصافير..
المقاومة الفلسطينيّة تُنذر الكيان المخادع.. كيف ستكون الحرب القادمة؟
المغرب مع القضية الفلسطينية أم عليها؟
الكيماوي والانتخابات الرئاسية السورية