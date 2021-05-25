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الثلاثاء 25 أيار 2021 ساعة 10:27

"قسد" تُغلق المعابر خلال انتخابات الرئاسة السورية

"قسد" تُغلق المعابر خلال انتخابات الرئاسة السورية
وأصدرت "الإدارة الذاتية" الكردية بياناً أعلنت فيه إغلاق المعابر مع مناطق سيطرة الحكومة السورية حتى إشعار آخر، الأمر الذي اعتُبر بمثابة منع سكان المناطق الخاضعة لسيطرتها من المشاركة في الانتحابات، بالتزامن مع إصدار "مجلس سوريا الديمقراطية" بياناً أعلن فيه أنه لن يكون طرفاً ميسِّراً لإجرائها.

وتأخذ هذه القرارات بُعداً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً يؤثّر، بصورة مباشرة، في حركة عبور السكان بين مناطق سيطرة "قسد" ومناطق سيطرة الحكومة السورية، ويمنع الأهالي في تلك المناطق من ممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ويؤثّر القرار، على نحو مباشر، في حركة الأهالي في محافظات دير الزور والرقة وريف حلب الشمالي، ويحرمهم من الوصول إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية، والتوجّه إلى المراكز الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية.

كما يمنع القرار حركة تواصل الطلاب والمرضى، الذين عادة ما تغص المعابر في تلك المناطق بحركتهم، مع منع دخول المواد الغذائية والطبية والمساعدات الدولية، والتي تتخذ هذه المعابر ممراً للوصول إلى مناطق سيطرة كل من الحكومة و"قسد" في محافظات حلب والرقة والحسكة ودير الزور.

ويُعتبر بيان "قسد" رداً مباشراً على تصريحات وزير الخارجية السورية، فيصل المقداد، الذي أكد أنه إذا كانوا في "قسد يسمون أنفسهم قوى ديمقراطية وسورية، فالمطلوب منهم تسهيل الانتخابات، وأن ينتخبوا هم أيضاً".

وأضاف المقداد: "لو كانوا سوريين حقيقيين، لكان عليهم أن يسمحوا للمواطنين السوريين في تلك المناطق بممارسة هذه الانتخابات بكل حرية وديمقراطية".
مصدر : وكالات
رقم : 934394
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