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الثلاثاء 25 أيار 2021 ساعة 10:58

خلال أيام.. مناورات سعودية يونانية مشتركة

خلال أيام.. مناورات سعودية يونانية مشتركة
ووصلت إلى قاعدة "الملك فيصل" الجوية السعودية بالقطاع الشمالي، طائرات القوات الجوية اليونانية المقاتلة من طراز "F16"، للمشاركة في التمرين.

وقال قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي قائد التمرين اللواء الطيار الركن "ناصر بن سعيد القحطاني"، إن التمرين يأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين الصديقين.

ويهدف التمرين إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية للقوات الجوية المشاركة، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية ورفع مستوى الجاهزية القتالية، وفق "القحطاني".

وفي 26 مارس/آذار الماضي، اختتمت مناورات جوية بين القوات السعودية ونظيرتها اليونانية، استمرت على مدى 10 أيام، في قاعدة "سودا" الجوية باليونان.

وكان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أبدى امتعاضه من التمرين، وقال في تصريحات صحفية، إنه يعتزم مناقشة الأمر مع "المعنيين السعوديين".

كما وقعت السعودية واليونان، الشهر الماضي، اتفاقا لتزويد المملكة بمنظومات الدفاع الجوي الصاروخي من طراز "باتريوت".
مصدر : وكالات
رقم : 934408
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