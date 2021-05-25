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الثلاثاء 25 أيار 2021 ساعة 11:47

نوري المالكي يكشف موقفه من تأجيل الإنتخابات وحكومة الطوارئ

نوري المالكي يكشف موقفه من تأجيل الإنتخابات وحكومة الطوارئ
وقال المالكي في بيان "كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تأجيل الانتخابات البرلمانية نود التأكيد ان الانتخابات ستجري في وقتها المحدد رسميا ولا تأجيل لها كما نؤكد رفضنا الشديد لحكومة الطوارئ لانها تعني تمردا على الديمقراطية واصول تداول السلطة برلمانيا والاساءة والانتقاص من ارادة الشعب العراقي الذي حزم أمره للمشاركة الواسعة في الانتخابات".

وشدد على عدم "تضييع جهد المفوضية العليا للانتخابات بعدما قطعت شوطا في التحضير وتجاوز الصعوبات والتحديات".
ودعا المالكي "القوى السياسية والاجتماعية لاعلان رفضهم لفكرة التأجيل والاصرار على اقامتها".

وطالب "الحكومة بالتخطيط والعمل بجد وحزم على توفير بيئة أمنية تحمي المرشحين والناخبين وتمنع عمليات التزوير".
مصدر : وكالات
رقم : 934416
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