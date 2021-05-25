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الثلاثاء 25 أيار 2021 ساعة 11:49
سوريا...استكمال جميع التحضيرات اللازمة للعملية الانتخابية
وقال الرحمون خلال مؤتمر صحفي اليوم إنه تم إحداث 12 ألفاً و102 مركز انتخابي في كافة مدن ومناطق القطر.
وأضاف الرحمون إن عدد المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب داخل القطر وخارجه بلغ 18 مليوناً و107 آلاف و109 مواطنين بعد حسم المحرومين من حق الانتخاب.
مصدر :
الوكالة العربية السورية للأنباء
رقم :
934417
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