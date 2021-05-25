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الثلاثاء 25 أيار 2021 ساعة 11:50
قائد قوات مغاوير البحرية للجيش:

إيران واحدة من أفضل خمس دول بالعالم في بناء الغواصات

إيران واحدة من أفضل خمس دول بالعالم في بناء الغواصات
واضاف الأدميرال مرتضى درخوران، في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء على هامش برامج إحياء ذكرى تحرير خرمشهر، ان القوات البحرية للجيش وبدعم وتوجيهات قائد الثورة الاسلامية باتت اليوم من القوات المتفوقة على مستوى العالم في مجال صناعة السفن والمدمرات والبارجات والزوارق الحربية .

واشار الى أوامر قائد الثورة بالتواجد في الخليج الفارسي بواسطة الغواصات وقال ان هذه الاوامر طُبقت عمليا ، وان جميع الدول تعلم ان ايران متواجدة في البحر باقتدار ولن يستطيع أي طرف ان يقوم بتحرك بحري ضدها.

واضاف الادميرال درخوران ان القوات الاستراتيجية لبحرية الجيش الايراني تقدم المساعدة للكثير من الدول في مجال تأمين الحماية للسفن التجارية وناقلات النفط.

وشدد قائد مغاوير القوة البحرية للجيش ان قواته على أتم الاستعداد للدفاع عن البلاد في اي مكان من البحر والمياه الحرة والمحيطات ، موضحا ان هذه القوات في افضل وضع من حيث الامكانات والتجهيزات والتدريب.

وأكد ان مغاوير البحرية شاركوا في الدفاع عن مدينة خرمشهر في بداية الحرب المفروضة كما شاركوا بشكل فاعل في تحريرها وسطروا ملاحم لن تُنسى.
رقم : 934418
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