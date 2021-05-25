مواقف لبنانية وعربية بعيد المقاومة والتحرير

وفي السياق غرد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن على حسابه على تويتر قائلا 25ايار 2000 عيد المقاومة والتحرير ولى زمن الهزائم وبدأ زمن الانتصارات انتصار لبنان عام 2006 انتصار غزة عام 2008 وعام 2014 وانتصار سيف القدس 21 ايار 2021 والى انتصارات قادمة كل انتصار وانتم والجيش والشعب والمقاومة بالف خير التحية للشهداء والجرحى والاسرى التحية لكل محور المقاومة.



وكذلك غرد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي عبر حسابه على تويتر قائلا إن 25 أيار 2000، يوم تاريخي لانتصار شعب وصمود جيش وأسطورة مقاومة، صفحات عز ومجد وانتصار للبنان والعرب والمسلمين وكل الاحرار والشرفاء والمظلومين في كل العالم. عيدنا هذا العام عيدين بفضل انتصار غزة. فعلا وحقا، ولى زمن الهزائم،و جاء زمن الانتصارات. كل عام وانتم بخير.



وهنأ رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي اللبنانيين لمناسبة عيد المقاومة والتحرير في تغريدة على حسابه على تويتر قائلاً: ‏نبارك لكل اللبنانيين، وخصوصاً للمقاومين الابطال، عيد المقاومة والتحرير الذي شكّل مفترقاً في تاريخ الصراع العربي الصهيوني حيث اثبت اللبنانيون ان الارض التي نفتديها بالارواح والدماء عصية على الاحتلال مهما امتلك من طغيان وجبروت.



ودولياً فقد بارك ‏الناطق الرسمي باسم أنصار الله "محمد عبدالسلام" للبنان، ذكرى الانتصار التي خرج منها العدو الصهيوني بهزيمة عسكرية مذلة، مؤكدا أن ذكرى الأنصار تأتي هذا العام متزامنة مع التقدم النوعي للمقاومة الفلسطينية.



وقال عبدالسلام في تغريدة على تويتر: "‏نبارك للبنان ذكرى الانتصار والتحرير والتي خرج منها كيان العدو بهزيمة مذلة في معركة عسكرية لا سياسية".



وأضاف "تأتي هذه الذكرى متزامنة مع التقدم النوعي للمقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس لتذكر الجميع أن السبيل للتحرير واستعادة الحقوق لا يأتي بغير البذل والتضحية والقتال في سبيل الله".



وهنأ رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية حسن روحاني نظيره اللبناني ميشال عون بعيد المقاومة والذكرى السنوية لتحرير جنوب لبنان من الاحتلال الصهيوني.



وفي برقية التهنئة التي بعثها اليوم الثلاثاء الى الرئيس اللبناني ميشال عون ، قال روحاني: ان طبيعة الكيان الصهيوني القائمة على النزعة العدوانية، اثبتت ان الحل الوحيد لمواجهة المعتدين هو الصمود والمقاومة ، معربا عن أمله في تواصل هذا النهج تحت قيادة العماد عون حتى تحرير جميع الاراضي اللبنانية.



واكد روحاني ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستمر في الوقوف إلى جانب لبنان حكومة وشعبا في الدفاع عن سيادته ووحدة اراضيه.



واعرب عن تمنياته بموفور الصحة والنجاح للرئيس اللبناني والعزة والرفعة للشعب اللبناني.

