الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 25 أيار 2021 ساعة 17:55

عريضة في البرلمان البريطاني تدين التعذيب في سجون البحرين

عريضة في البرلمان البريطاني تدين التعذيب في سجون البحرين
وأعرب النواب في العريضة عن قلقهم البالغ إزاء هجوم الشرطة في البحرين على السجناء السياسيين في سجن جو في 17 أبريل 2021 .

أدانت العريضة الاختفاء القسري لأكثر من 60 سجينًا لمدة 19 يومًا بعد الهجوم، مشيرين إلى يذكر أن الهجوم جاء ردا على اعتصام لنزلاء احتجاجا على تدهور أوضاع السجن ومقتل السجين السياسي عباس مال الله.

أشارت العريضة إلى ضباط الشرطة المتورطين في الحادث وكان يقودهم كبار مسؤولي السجن، وهما هشام عبد الرحيم والعميد عبد السلام العريفي.

عبّر النواب كذلك عن انزعاجهم الشديد مما ورد من إفادات تلقاها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية عن تعرض السجناء للضرب المبرح والتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.

كما أعرب النواب عن قلقهم من تعرض سعيد عبد الإمام للضرب حتى فقد الوعي ، مما استدعى دخول المستشفى، وأن ضحايا الهجوم تعرضوا للتمييز الديني وحُرموا من العلاج الطبي.

وأعادت العريضة ترديد إدانة مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) لاستخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة من قبل الشرطة، كما أكدت دعم دعوات المفوضية السامية لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق شامل وفعال ؛ يدين تبرئة وزارة الداخلية البحرين من الانتهاكات بحق النزلاء.

كما أدان المزيد من التبييض من قبل هيئات الرقابة الممولة من المملكة المتحدة، بما في ذلك وزارة الداخلية وأمين المظالم والمؤسسة الوطني لحقوق الإنسان التي أصدرت بيانات كاذبة ومضللة حول الهجوم والانتهاكات اللاحقة.

وحثّت العريضة الحكومة البريطانية على تعليق المساعدة الفنية لهيئات الرقابة في البحرين، داعين الحكومة إلى معارضة تجريم ومحاكمة ضحايا الهجوم وضمان عدم تعرضهم لمزيد من الأعمال الانتقامية.
مصدر : وكالات
رقم : 934464
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
انطلاق مناورات "درع السماء 1400" للجيش الايراني في اصفهان
انطلاق مناورات "درع السماء 1400" للجيش الايراني في اصفهان
أحلام العصافير..
أحلام العصافير.. 'نتنياهو'.. يكاد المُريب يقول خذوني..
25 أيار 2021
المقاومة الفلسطينيّة تُنذر الكيان المخادع.. كيف ستكون الحرب القادمة؟
المقاومة الفلسطينيّة تُنذر الكيان المخادع.. كيف ستكون الحرب القادمة؟
25 أيار 2021
المغرب مع القضية الفلسطينية أم عليها؟
المغرب مع القضية الفلسطينية أم عليها؟
25 أيار 2021
قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية؟
قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية؟
25 أيار 2021
إيران: العميد دهقان ينسحب لصالح رئيسي من الانتخابات الإيرانية
إيران: العميد دهقان ينسحب لصالح رئيسي من الانتخابات الإيرانية
24 أيار 2021
قاليباف: استمرار المقاومة من ضرورات الانتصار على العدو الصهيوني
قاليباف: استمرار المقاومة من ضرورات الانتصار على العدو الصهيوني
24 أيار 2021
الشيخ قاسم يشكر الفلسطينيين على دفاعهم عن دين الأمة ومقدساتها
الشيخ قاسم يشكر الفلسطينيين على دفاعهم عن دين الأمة ومقدساتها
24 أيار 2021
قائد الحرس الثوري: الاعداء لا يطيقون رؤية ايران قوية
قائد الحرس الثوري: الاعداء لا يطيقون رؤية ايران قوية
24 أيار 2021
الكيماوي والانتخابات الرئاسية السورية
الكيماوي والانتخابات الرئاسية السورية
24 أيار 2021
قصة 12 يومًا من المعارك الشرسة للمقاومة الفلسطينية ضد محتلي القدس الشريف
قصة 12 يومًا من المعارك الشرسة للمقاومة الفلسطينية ضد محتلي القدس الشريف
24 أيار 2021
"إسرائيل" تلعب بالنار.. ما الهدف من استئناف اقتحامات الأقصى؟
"إسرائيل" تلعب بالنار.. ما الهدف من استئناف اقتحامات الأقصى؟
24 أيار 2021
قاليباف: لايحق للوكالة الدولية الاطلاع على كاميرات منظمة الطاقة الذرية الايرانية
قاليباف: لايحق للوكالة الدولية الاطلاع على كاميرات منظمة الطاقة الذرية الايرانية
23 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أحلام العصافير..
المقاومة الفلسطينيّة تُنذر الكيان المخادع.. كيف ستكون الحرب القادمة؟
المغرب مع القضية الفلسطينية أم عليها؟
الكيماوي والانتخابات الرئاسية السورية