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الثلاثاء 25 أيار 2021 ساعة 17:57

عراقجي: نأمل التوصل إلى الحلول النهائية في الجولة الـ5 من المحادثات

عراقجي: نأمل التوصل إلى الحلول النهائية في الجولة الـ5 من المحادثات
وأشار عراقجي إلى أن الجولة الجديدة من محادثات الوفد الإيراني مع مجموعة 4+1 تبدأ اليوم.

وأكد أنه : في الجولات الأربع الأخيرة كانت لنا تطورات جيدة نسبيا، وقطعنا مسارا معينا، ومسارنا المنظور واضح بالنسبة لنا، لكن بقيت قضايا مهمة وجادة يجب حلحلتها.

وأضاف: من اليوم سوف نستأنف المحادثات، ونأمل في هذه المحادثات التي ستستمر عدة أيام التوصل إلى الحلول النهائية.

وأشار رئيس الوفد الإيراني المفاوض إلى أن: من المؤكد أن الجلسة الأصلية سترافقها لقاءات رسمية وغير رسمية ثنائية ومتعددة الجوانب.. حتى قبل عقد جلسة الللجنة المشتركة كانت لنا لقاءات، منها لقاء جيد عقدناه مع الوفد الروسي، حيث تدارسنا معا القضايا التي على المحادثات أن تتطرق لها، ولله الحمد كانت لنا نقاط اشتراك كثيرة في المواقف الثنائية.

وغادر عباس عراقجي اليوم طهران متوجها إلى فيينا للمشاركة في الجولة الخامسة من مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

ومن المقرر أن تنعقد الجولة الخامسة من مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم بشكل حضوري في فيينا بين الوفد الايراني ووفود دول 4+1 (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، روسيا و الصين) و مندوب الاتحاد الأوروبي.

ويعقد اجتماع اليوم على مستوى المساعدين والمدراء السياسيين في وزاراة خارجية إيران ومجموعة دول 4+1.

وقد أعلن عراقجي الأربعاء الماضي: توصلنا إلى إطار اتفاق، وإن النص الأساسي للاتفاق والملاحق محددة، إلا أن المفاوضات لم تنته حول النص، ومازالت بعض الموضوعات الحساسة محل اختلاف.
مصدر : وكالات
رقم : 934466
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