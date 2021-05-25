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الثلاثاء 25 أيار 2021 ساعة 18:26

الحرس الثوري يؤكد على استمرار تقديم الدعم للمقاومة في فلسطين

الحرس الثوري يؤكد على استمرار تقديم الدعم للمقاومة في فلسطين
وقال العميد فدوي لوكالة "فارس" ردا على سؤال حول انتصار جبهة المقاومة في فلسطين في حرب الأيام الـ12: إن هذا الانتصار للمقاومة في مواجهة الظلم تحقق بفضل الباري تعالى.

وأضاف: نحن جميعا نشعر بالسرور للانتصار على المستكبرين قتلة الأطفال.. الشعب الفلسطيني قام بواجبه ضد الظلم والاستكبار، وأنعم الباري تعالى عليه بالنصر.

وأشار نائب القائد العام لحرس الثورة إلى دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لجبهة المقاومة في فلسطين وأضاف: سنفعل ذلك ما دام الباري تعالى منعما علينا بالتوفيق لهذا الأمر، ونحن مصرّون على ذلك بالتأكيد.

وردا على سؤال حول طلب الدعم من قبل المسلمين، أكد بأن الواجب واضح وصريح وفق ما جاء في القرآن الكريم بنصرة ومساعدة المسلمين أينما كانوا، وأضاف: ما دام نداء المساعدة قائما فإننا لم نتوانى في تقديم الدعم.
رقم : 934469
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