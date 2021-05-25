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الثلاثاء 25 أيار 2021 ساعة 18:28

الصفدي: ترحيل الفلسطينيين من بيوتهم بالقدس جريمة حرب

الصفدي: ترحيل الفلسطينيين من بيوتهم بالقدس جريمة حرب
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، في رام الله، عقب لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن بلاده “تبذل جهودا لتثبيت التهدئة وعدم تكرار التصعيد في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة، عبر فتح أفق سياسي من شأنه قيام دولة فلسطينية مستقلة”.

وتابع “الجهود مستمرة من أجل تلبية الحقوق المشروعة وقيام دولة فلسطينية”.

وأكمل “إذا أردنا عدم تفجير الأوضاع علينا أن نعالج أساس هذا الصراع”.

وأشار إلى أنه سلم رسالة من الملك الأردني للرئيس عباس، أكد خلالها على “تنسيق الجهود الفلسطينية الأردنية العربية”.

وقال “لا يمكن القفز فوق القضية الفلسطينية ولا سلام شامل ودائم، دون حل عادل للقضية الفلسطينية”.

وأشاد الوزير الأردني بموقف الإدارة الأمريكية، تجاه القضية الفلسطينية، وقال إنه “إيجابي”.
مصدر : وكالات
رقم : 934471
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