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الثلاثاء 25 أيار 2021 ساعة 19:27

المشاط يهنئ اللبنانيين بعيد المقاومة والتحرير

المشاط يهنئ اللبنانيين بعيد المقاومة والتحرير
وجاء في البرقية:

أتقدّم إليكم وإلى الشعب اللبناني بأحر التهاني والتبريكات بعيد المقاومة والتحرير الـ ٢١ لطرد الاحتلال وتحرير لبنان حيث كان أول تحرير لأرض عربية محتلة تحت ضربات المقاومة واندحار للاحتلال الإسرائيلي دون قيد أو شرط.

لقد كان تحرير جنوب لبنان شهادة عملية على جدوى المقاومة على ما عداها من خيارات تسوية فاشلة لم تسترجع أي حق؛ بل أضاعت الحقوق ومنحت العدو مزيدا من الوقت لتكريس احتلاله وتعاظم قوته على حساب قضايا الأمة وكرامتها واستقلالها.

إنه وبعد أن منيت الأمة بنكبات ونكسات جاء عيد المقاومة والتحرير ليطوي زمن الهزائم ويفتتح زمن الانتصارات، وإنه لشرف للبنان ومقاومته أنهم منحوا الأمة أملا في التحرر والاستقلال.
رقم : 934485
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