إنطلاق الجولة الخامسة لمفاوضات الاتفاق النووي في فيينا

وأفادت الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية أن رئيس الوفد الإيراني المفاوض "عباس عراقجي" ومساعد رئيس جهاز الخدمة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عقدا اجتماعا ثنائيا قبيل بدء هذه المفاوضات.



وفي سياق مباحثاته الجانبية لاجتماع اللجنة المشتركة الرئيسي الثنائية ومتعددة الأطراف مع الوفود المشاركة، أعلن عراقجي عن مباحثات عقدها اليوم أيضا مع الوفد الروسي المفاوض.



وأكد عباس عراقجي أن تطورات جيدة حصلت في الجولات الأخيرة من المحادثات مع مجموعة 4+1، معربا عن أمله بحلحلة القضايا المتبقية.



وفي تصريح صحفي أشار عراقجي إلى أنه : في الجولات الأربع الأخيرة كانت لنا تطورات جيدة نسبيا، وقطعنا مسارا معينا، ومسارنا المنظور واضح بالنسبة لنا، لكن بقيت قضايا مهمة وجادة يجب حلحلتها.



وأضاف: من اليوم سوف نستأنف المحادثات، ونأمل في هذه المحادثات التي ستستمر عدة أيام التوصل إلى الحلول النهائية.



وأشار رئيس الوفد الإيراني المفاوض إلى أن: من المؤكد أن الجلسة الأصلية سترافقها لقاءات رسمية وغير رسمية ثنائية ومتعددة الجوانب.. حتى قبل عقد جلسة الللجنة المشتركة كانت لنا لقاءات، منها لقاء جيد عقدناه مع الوفد الروسي، حيث تدارسنا معا القضايا التي على المحادثات أن تتطرق لها، ولله الحمد كانت لنا نقاط اشتراك كثيرة في المواقف الثنائية.



وغادر عباس عراقجي اليوم طهران متوجها إلى فيينا للمشاركة في الجولة الخامسة من مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.



ومن المقرر أن تنعقد الجولة الخامسة من مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم بشكل حضوري في فيينا بين الوفد الايراني ووفود دول 4+1 (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، روسيا و الصين) و مندوب الاتحاد الأوروبي.



ويعقد اجتماع اليوم على مستوى المساعدين والمدراء السياسيين في وزاراة خارجية إيران ومجموعة دول 4+1.



وقد أعلن عراقجي الأربعاء الماضي: توصلنا إلى إطار اتفاق، وإن النص الأساسي للاتفاق والملاحق محددة، إلا أن المفاوضات لم تنته حول النص، ومازالت بعض الموضوعات الحساسة محل اختلاف.



وفي هذا الصدد يرى مراقبون ان ايران لن تقبل باقل من رفع الحظر الكامل، وعودة الاطراف الاخرى الى تعهداتها بالاتفاق النووي حتى تعود عن خفض التزاماتها بهذا الاتفاق، موقف أكده المسؤولون الايرانيوون في ظل تساؤلات عن مستقبل مفاوضات فيينا التي تستمر في جولة جديدة.





ويقول محللون سياسيون، ان مفاوضات فيينا تجري بإحترافية بين ايران ودول 1+4 مؤكداً على وجود تناقضات كبيرة من قبل الجانب الأوروبي والأمريكي.



ويوضح محللون سياسيون بأن احدى هذه التناقضات هي بأن الدول الاوروبية وأمريكا تفاوض ايران على امتناعها من امتلاك السلاح النووي لكنها تمتلك السلاح النووي وهذا تناقض كبير في هذه المفاوضات.



ويضيف محللون سياسيون، بأن ايران استغلت بشكل صحيح واحترافي العملية التخريبة التي حصلت في منشآت نطنز النووية قبل أشهر والتي اتهمت "اسرائيل" بتنفيذ هذه العملية التي تبنتها "إسرائيل" بشكل غير مباشر حيث قامت برفع تخصيب اليورانيوم من 20% الى 60% لتقوي ورقة المفاوض الايراني في مفاوضات فيينا مع دول 4+1.



ويشدد محللون سياسيون على ان الغربيين يسعون الى الوصول الى اتفاق نووي جديد أو احياء الاتفاق النووي القديم قبل ان تتم الانتخابات الرئاسية في ايران الشهر المقبل مضيفاً بان الوقت ضيق جدا للطرف الغربي ولم يعد احد متأكد من امكانية الوصول الى الإتفاق او احياء الإتفاق القديم في الاسابيع القليلة او ستكون هناك كانت هناك جولة جديدة من المفاوضات.



ويؤكد محللون سياسيون، ايران دولية اقليمية كبيرة وهي تفاوض لوحدها ستة دول كبرى على برنامج نووي معين، في مفاوضات شرسة، وايران تناطح الدول الكبرى، موضحين ان اميركا غير قادرة على مواجهة ومحاربة ومحو ايران لان لوكانت تستطيع لما ترددت في هذا الامر.



من جانب آخر يقول خبراء استراتيجيون، ان استراتيجية اميركا الاصلية في مفاوضات فيينا هي عدم رفع الحظر عن ايران مشيرين الى ان الاميركيين ممكن ان يتفاوضوا بموضوعات ذات اهمية اقل غير رفع الحظر عن ايران، حتى يحققوا اهدافاً ثانوية.



ويبين خبراء استراتيجيون، ان امريكا تريد رفع اصابع الاتهام عنها في مسألة خروجها من الاتفاق النووي ويلقون اللوم على ايران بأن ليس لديها الجهوزية في المفاوضات، لهذا السبب هناك مناورات سياسية غير مرتبطة بأصل الموضوع واصل محتوى المفاوضات.



ويؤكد خبراء استراتيجون، على أن الجانب الاميركي يقوم بتقسيمات تحت عناوين عقوبات قابلة للرفض، عقوبات قابلة للتفاوض، وعقوبات غير قابلة للتفاوض، ويلعبون بهذه الالفاظ للضغط على الجانب الايراني للخروج من حلبة المفاوضات.











