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الثلاثاء 25 أيار 2021 ساعة 21:41

اللواء سلامي: عملية سيف القدس تجلى فيها نصر الله

اللواء سلامي: عملية سيف القدس تجلى فيها نصر الله
وهنّأ اللواء حسین سلامي، في كلمته اليوم الثلاثاء بمناسبة ذكرى تحرير مدينة خرمشهر (في حرب السنوات الثمانية التي شنها النظام العراقي في عقد الثمانينات) ويوم المقاومة، بانتصار الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم والمقتدر في مواجهة الكيان الصهيوني في معركة سيف القدس الاخيرة.

وأضاف: إن هذه العمليات مؤشر آخر على تجلي نصر الله للمؤمنين والقاء السكينة في قلوبهم وعذاب أعداء الاسلام على يد المسلمين الفلسطينيين المظلومين.

وفي سياق آخر اشار الى "عمليات بيت المقدس"(عمليات تحرير خرمشهر) وعدّها بمثابة مؤشر كامل على النصر والفتح وتفسير آيات الجهاد التي وعد الله عباده المؤمنين فيها بالنصر.

واشاد بجهود المنتسبين لوزارة الامن في البلاد ووصفهم بالمؤمنين والمخلصين والمفكرين والاذكياء الذين يقومون بجهود طيبة لكنهم بمثابة جنود مضحين ومجهولين.

ونوه الى ان توجيهات قائد الثورة الاسلامية كانت بمثابة الثمرة في إحراز التغلب والانتصار على الاعداء اثناء المواجهة.
رقم : 934505
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