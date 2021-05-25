السيد نصر الله: نبارك الانتصار الكبير والعظيم للمقاومة في فلسطين

وقال السيد نصر الله: بتنا من الآن نحتفل في ايار بانتصارين عظيمين ايار 2000 والانتصار في غزة 2021.



وأضاف: قادة حركات المقاومة الفلسطينية وقادة أجنحتها العسكرية كانوا متألقين في المعركة الأخيرة.



وتابع سماحته: منذ اللحظة الأولى للأحداث في غزة كنت أتابع آخر التطورات مع إخواني في لبنان وخارجه، نذكر بالدور العظيم لسيد شهداء المقاومة الحاج قاسم سليماني في دعم المقاومة في لبنان ما أعطى دفعا لها وانتصارها على العدو.



كما أكد السيد نصر الله أنّ تحرير 2000 أسسس لزمن الانتصارات "ويومها أهدت المقاومة هذا الانتصار لكل فلسطين لأن الهدف هناك" .



ولفت السيد نصر الله إلى أنّ نتائج انتصار 2000 "كانت استراتيجية"، لذلك "حذر قادة العدو من المخاطر الاستراتيجية لتلك الهزيمة".



وتابع السيد نصر الله: "الإنجاز في 2000 وضع العدو والصديق والقضية الفلسطينية والصراع أمام مسار استراتيجي مختلف".



وقال السيد نصر الله إنّ دخول القدس في دائرة تهديد خطر "دفع قيادة المقاومة لاتخاذ موقف تاريخي وحازم وجديد"، معتبراً أنّ "سبب المعركة الأخيرة، حماقة قيادة العدو وغطرستها واستخفافها بالمقاومة والخطأ في حساباتها".



وأشار السيد نصر الله إلى أنّ "التقدير الإسرائيلي كان أن ردة الفعل على مشروع التهويد في القدس لن تتجاوز البيانات"، مضيفاً أنّ "أهم خطأ في تقدير العدو أنه لم يخطر على باله أن غزة ستقدم على قرار تاريخي ضخم".



السيد نصر الله رأى أنّ "غزة فاجأت الصديق والعدو في قرارها تنفيذ تهديدها رداً على ما يقوم به الاحتلال في القدس"، مضيفاً أنّ "ما أقدمت عليه غزة كان خطوة تاريخية نوعية في تاريخ الصراع مع العدو يجب أن تقدّر عالياً".



في هذا الإطار، لفت إلى أنّ التطور التاريخي في معركة سيف القدس أن غزة دخلت لتحمي القدس وأهلها وليس لحماية غزة"، لافتاً إلى أنّ أهل غزة ومقاومتها كانا في موقع الاستعداد للدفاع والتضحية فداء للقدس والمسجد الأقصى.



وأوضح السيد نصر الله أنّ معركة "سيف القدس" أظهرت أمراً يجب على الصهاينة أن يفهموه وهو إعادة النظر في تقديراتهم.



وتوجه الأمين العام لحزب الله للإسرائيليين قائلاً: "يجب أن تعرفوا أن المساس بالقدس والمسجد الأقصى مختلف عن أي اعتداء آخر تقومون به".



وقال: "يجب أن تعرفوا أن المساس بالقدس والمقدسات مختلف عن أي اعتداء آخر تقومون به"، مضيفاً "على الإسرائيليين أن يفهموا أن المساس بالمقدسات لن يقف عند حدود مقاومة غزة".



السيد نصر الله اعتبر أنّ "مقاومة غزة صنعت معادلة جديدة هي المسجد الأقصى والقدس مقابل مقاومة مسلحة".



ورأى أنّ "المعادلة التي يجب أن نصل إليها هي التالية القدس مقابل حرب إقليمية"، وأوضح أنه "حين يدرك الإسرائيلي أنه أمام هذه المعادلة سيعرف أن أي خطوة ستكون نتيجتها زوال كيانه".



وتابع: "عندما تصبح المقدسات الإسلامية والمسيحية تواجه خطراً جدياً فلا معنى لخطوط حمر أو مصطنعة".



كما لفت السيد نصر الله إلى أنّ "كل العالم شعر في المعركة الأخيرة أنه أمام شعب فلسطيني واحد يتحرك بنفس واحد نحو هدف واحد".