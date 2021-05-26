الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 26 أيار 2021 ساعة 07:26

عراقجي: المفاوضات النووية ستستمر حتى توفير مصالح البلاد

عراقجي: المفاوضات النووية ستستمر حتى توفير مصالح البلاد
وقال عراقجي الذي يتولى رئاسة الوفد الايراني للمفاوضات النووية في فيينا: ان الجولة الخامسة للمفاوضات في اطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين ايران ومجموعة دول 4+1 بدات امس الثلاثاء. سيستمر العمل من قبل فرق العمل في مجالي النووي ورفع الحظر وفريق العمل الثالث المتعلق بكيفية تنفيذ التوافقات.

واضاف: ان جميع الاطرف جدية كما كانت وتشارك في المفاوضات بصورة جادة وان الكثير من الوفود تامل بان تكون هذه الجولة هي الجولة الاخيرة للمفاوضات وان نصل الى خلاصة نهائية. يمكن امتلاك مثل هذا الامل ولكن ينبغي ايضا الحذر بعض الشيء.

واوضح بان القضايا التي بقيت لاتخاذ القرار بشانها هي قضايا مهمة وقد اصبح عددها اقل بطبيعة الحال وقد تقدمنا كثيرا في الجولات السابقة في مجال صياغة النصوص. يمكننا في هذه الجولة ايضا التقدم بالعمل اكثر فاكثر ولكن هنالك بعض القضايا التي مازالت باقية وهي قضايا اساسية حيث ينبغي اتخاذ القرار بشانها.

وقال عراقجي: اننا نسعى من اجل اتفاق يضمن مطالبنا ومواقفنا الحاسمة التي اعلنا عنها مرارا ونامل بان نحقق تقدما اكثر سرعة مقارنة مع الماضي.

وحول القضايا المتبقية والفترة التي ستسغرقها المفاوضات قال: لا يمكن تحديد اي موعد وحتى لا يمكنني القول بان هذه الجولة ستكون الاخيرة ام لا. هنالك قضايا متبقية ينبغي حلها بحيث توفر رضانا. هذا الامر يمكن ان يستغرق يومين او ثلاثة او اكثر. اننا لا نضحي بمطالبنا ومواقفنا من اجل الزمن. فالمهم هو توفير مصالح ايران الوطنية.

وتابع عراقجي: اننا لا نعتزم اهدار الوقت ولا نسمح للاخرين ان يفعلوا ذلك ايضا. لو تمكنا من الاسراع بالعمل والتقدم به فاننا سنفعل ذلك لكننا لن نسمح بان يؤدي ذلك الى خفض مطالبنا ومصالحنا.

وقال: ان من واجبنا ان نتقدم بالمفاوضات ونقدم التقارير حيث يتم اتخاذ القرارات في طهران من قبل المراجع المعنية ويتم ابلاغنا بكيفية التصرف.

وختم عراقجي تصريحه بالقول: اننا لن نضحي بالدقة والمصالح من اجل السرعة. لن نتسرع بلا مبرر وفي الوقت ذاته لا نقوم باطالة المفاوضات بلا دليل او منطق. الوقت ليس المعيار لنا بل توفير المصالح هو المعيار وما لم يتم توفير المصالح فان المفاوضات ستستمر.
 
رقم : 934542
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: الهدف الرئيسي من الانتخابات هو السيادة والاستقلال ومشاركة الشعب
روحاني: الهدف الرئيسي من الانتخابات هو السيادة والاستقلال ومشاركة الشعب
الفرص الضائعة والجري نحو المجهول
الفرص الضائعة والجري نحو المجهول
26 أيار 2021
مؤامرة إماراتية جديدة وخطيرة في اليمن على غرار النموذج البريطاني
مؤامرة إماراتية جديدة وخطيرة في اليمن على غرار النموذج البريطاني
26 أيار 2021
عراقجي: المفاوضات النووية ستستمر حتى توفير مصالح البلاد
عراقجي: المفاوضات النووية ستستمر حتى توفير مصالح البلاد
26 أيار 2021
البرلمان الإيراني يبقي قاليباف رئيساً له
البرلمان الإيراني يبقي قاليباف رئيساً له
26 أيار 2021
السيد نصر الله: نبارك الانتصار الكبير والعظيم للمقاومة في فلسطين
السيد نصر الله: نبارك الانتصار الكبير والعظيم للمقاومة في فلسطين
25 أيار 2021
اللواء سلامي: عملية سيف القدس تجلى فيها نصر الله
اللواء سلامي: عملية سيف القدس تجلى فيها نصر الله
25 أيار 2021
انطلاق مناورات "درع السماء 1400" للجيش الايراني في اصفهان
انطلاق مناورات "درع السماء 1400" للجيش الايراني في اصفهان
25 أيار 2021
أحلام العصافير..
أحلام العصافير.. 'نتنياهو'.. يكاد المُريب يقول خذوني..
25 أيار 2021
المقاومة الفلسطينيّة تُنذر الكيان المخادع.. كيف ستكون الحرب القادمة؟
المقاومة الفلسطينيّة تُنذر الكيان المخادع.. كيف ستكون الحرب القادمة؟
25 أيار 2021
المغرب مع القضية الفلسطينية أم عليها؟
المغرب مع القضية الفلسطينية أم عليها؟
25 أيار 2021
قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية؟
قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية؟
25 أيار 2021
إيران: العميد دهقان ينسحب لصالح رئيسي من الانتخابات الإيرانية
إيران: العميد دهقان ينسحب لصالح رئيسي من الانتخابات الإيرانية
24 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الفرص الضائعة والجري نحو المجهول
مؤامرة إماراتية جديدة وخطيرة في اليمن على غرار النموذج البريطاني
أحلام العصافير..
المقاومة الفلسطينيّة تُنذر الكيان المخادع.. كيف ستكون الحرب القادمة؟