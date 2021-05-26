وفد سوري يشارك باجتماعات لجنة السياحة العالمية في الرياض

كما سيشارك الوفد بافتتاح المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وعقد مؤتمر إنعاش السياحة الذي يقام في مدينة الرياض يومي 26 -27 مايو 2021 وذلك بدعوة من وزارة السياحة في السعودية ومنظمة السياحة العالمية.