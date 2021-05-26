الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 26 أيار 2021 ساعة 07:34

جنوب السودان يبدأ صياغة دستور ثابت بموجب اتفاق السلام

جنوب السودان يبدأ صياغة دستور ثابت بموجب اتفاق السلام
وقال كير خلال إطلاقه عملية صياغة الدستور في العاصمة جوبا: "بما أن هذا الاجتماع يهدف إلى وضع خطة للدستور الدائم لجمهورية جنوب السودان، فمن الضروري للغاية أن يعكس تطلعات شعبنا إلى الحرية والمساواة والعدالة والازدهار للجميع".

وحضر هذا الحفل جميع الأطراف الموقعين على اتفاق السلام، بمن فيهم الشركاء الدوليين مثل الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وقال أوييت ناثانيال، مندوب "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، في تصريح لوكالة "فرانس برس" إن "الدستور المقبل يجب أن يحد من صلاحيات رئيس البلاد".

وأضاف: "الصلاحيات الممنوحة للرئيس غير مقبولة، فهي سلطات واسعة. نأمل أن يستعيد الشعب سلطاته مع الدستور الجديد".

ويمكن لرئيس جنوب السودان على سبيل المثال إقالة مسؤولين منتخبين مثل حكام الولايات والنواب.

ويفترض أن تنتهي عملية صياغة الدستور في غضون 24 شهرا.

وليس هناك دستور ثابت في جنوب السودان رغم مرور نحو عشر سنوات على نيله استقلاله في يوليو 2011. ولا يزال هذا البلد الذي مزقته سنوات من الحرب الأهلية محكوما حتى الآن بدساتير انتقالية.
مصدر : وكالات
رقم : 934547
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: الهدف الرئيسي من الانتخابات هو السيادة والاستقلال ومشاركة الشعب
روحاني: الهدف الرئيسي من الانتخابات هو السيادة والاستقلال ومشاركة الشعب
الفرص الضائعة والجري نحو المجهول
الفرص الضائعة والجري نحو المجهول
26 أيار 2021
مؤامرة إماراتية جديدة وخطيرة في اليمن على غرار النموذج البريطاني
مؤامرة إماراتية جديدة وخطيرة في اليمن على غرار النموذج البريطاني
26 أيار 2021
عراقجي: المفاوضات النووية ستستمر حتى توفير مصالح البلاد
عراقجي: المفاوضات النووية ستستمر حتى توفير مصالح البلاد
26 أيار 2021
البرلمان الإيراني يبقي قاليباف رئيساً له
البرلمان الإيراني يبقي قاليباف رئيساً له
26 أيار 2021
السيد نصر الله: نبارك الانتصار الكبير والعظيم للمقاومة في فلسطين
السيد نصر الله: نبارك الانتصار الكبير والعظيم للمقاومة في فلسطين
25 أيار 2021
اللواء سلامي: عملية سيف القدس تجلى فيها نصر الله
اللواء سلامي: عملية سيف القدس تجلى فيها نصر الله
25 أيار 2021
انطلاق مناورات "درع السماء 1400" للجيش الايراني في اصفهان
انطلاق مناورات "درع السماء 1400" للجيش الايراني في اصفهان
25 أيار 2021
أحلام العصافير..
أحلام العصافير.. 'نتنياهو'.. يكاد المُريب يقول خذوني..
25 أيار 2021
المقاومة الفلسطينيّة تُنذر الكيان المخادع.. كيف ستكون الحرب القادمة؟
المقاومة الفلسطينيّة تُنذر الكيان المخادع.. كيف ستكون الحرب القادمة؟
25 أيار 2021
المغرب مع القضية الفلسطينية أم عليها؟
المغرب مع القضية الفلسطينية أم عليها؟
25 أيار 2021
قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية؟
قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية؟
25 أيار 2021
إيران: العميد دهقان ينسحب لصالح رئيسي من الانتخابات الإيرانية
إيران: العميد دهقان ينسحب لصالح رئيسي من الانتخابات الإيرانية
24 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الفرص الضائعة والجري نحو المجهول
مؤامرة إماراتية جديدة وخطيرة في اليمن على غرار النموذج البريطاني
أحلام العصافير..
المقاومة الفلسطينيّة تُنذر الكيان المخادع.. كيف ستكون الحرب القادمة؟