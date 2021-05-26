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الأربعاء 26 أيار 2021 ساعة 07:36

العراق..وثيقة رسمية تكشف عن حصيلة الصدامات في ساحة التحرير

العراق..وثيقة رسمية تكشف عن حصيلة الصدامات في ساحة التحرير
ووفق الوثيقة، فان عدد الضباط والمنتسبين المصابين بلغ 17 منتسباً و9 مصابين من المدنيين ووفاة متظاهر واحد ليكون مجموعهم 27 شخصاً من الطرفين.

والمتظاهر المتوفي جراء طلق نار هو {محمد باقر جاسم حسن} من مواليد 2003 ويسكن محافظة الديوانية ويعمل كاسباً.

وشهدت تظاهرات ساحة التحرير في بغداد الثلاثاء المطالبة بكشف قتلة الناشطين المدنيين، صدامات بين متظاهرين وقوات الامنية اسفرت عن شهيد متظاهر وعدد من الجرحى بين الطرفين.

وإثر الأحداث، أعلنت بعثة الأمم المتحدة بالعراق أن "المساءلة هي مفتاح لاستقرار العراق".

كما وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، "بفتح تحقيق عاجل برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية ضباط من وزارتي الدفاع والداخلية، للتحقيق في ملابسات الأحداث التي رافقت تظاهرات اليوم الخامس والعشرين من آيار الجاري، ومعرفة المقصرين ومحاسبتهم".

مصدر : وكالات
رقم : 934548
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