إعادة انتخاب قاليباف رئيسا للبرالمان الايراني

تم صباح اليوم الاربعاء إعادة انتخاب محمد باقر قاليباف رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي في ايران بعد فوزه بـ 230 صوتا خلال اقتراع داخلي في مجلس الشورى الاسلامي.