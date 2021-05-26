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الأربعاء 26 أيار 2021 ساعة 07:40

اتصال هاتفي بين هنية ورئيس الصليب الاحمر والسبب؟

اتصال هاتفي بين هنية ورئيس الصليب الاحمر والسبب؟
وحسب بيان صادر عن مكتب هنية فقد استمع رئيس الحركة لشرح تفصيلي من السيد ماورير حول دور وجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة وخاصة في المجال الطبي والإغاثي العاجل وتطلع المؤسسة للمساهمة أيضا في إصلاح ما تضرر من المنشآت الصحية والبنى التحتية والتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية للمساهمة في مساعدة المتضررين والحالات الإنسانية.

وأشاد ماورير بالتعاون من قبل الأجهزة الحكومية في قطاع غزة والتنسيق المستمر متطلعا إلى مزيد من هذا التعاون والعمل المشترك لحماية المواطنين وتعزيز احترام القانون الدولي والقانون الإنساني.

من جانبه أشاد رئيس المكتب السياسي للحركة بجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووضعه في صورة العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع والذي استهدف البيوت ومنازل المواطنين والأبراج السكنية والبنى التحتية والمؤسسات الصحية والتعليمية وخطوط المياه والكهرباء وتمديدات الصرف الصحي، مشيرا إلى قتل نحو 240 شهيدا فلسطينيا نصفهم على الأقل من الأطفال والنساء.

ودعا رئيس الحركة إلى محاسبة قادة الاحتلال على ما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مشيرا أيضا إلى مسببات المعركة من انتهاكات صارخة في مدينة القدس المحتلة سواء محاولة تهجير المواطنين الفلسطينيين وهدم بيوتهم أو مهاجمة الأقصى والمصلين فيه ما أدى إلى مئات الإصابات وإغلاق مساحات واسعة بجوار الحرم أمام المصلين وزائري الحرم من المسلمين، داعيا إلى ضمان حرية العبادة والوصول للاماكن الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، ودعا مؤسسة الصليب الأحمر إلى الاهتمام بما يجري في المدينة.

ووجه رئيس حماس لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعوة لزيارة قطاع غزة، والاطلاع عن كثب على الأوضاع هناك ونتائج العدوان الإسرائيلي على القطاع ومواطنيه والذي ابدى ترحيبه واستعداده لتلبية الدعوة في القريب العاجل.

كما دعاه إلى زيارة القدس وحي الشيخ جراح والاطلاع عن كثب على أوضاع المواطنين ومحاولات الاحتلال تهجيرهم وهدم منازلهم والإجراءات المتخذة بحق المصلين والأماكن المقدسة.
رقم : 934553
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