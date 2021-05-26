الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 26 أيار 2021 ساعة 07:51

البرلمان الإيراني يبقي قاليباف رئيساً له

البرلمان الإيراني يبقي قاليباف رئيساً له
وذكرت وسائل إعلام إيرانية، إن "البرلمان عقد جلسة علنية صباح اليوم الأربعاء من أجل إعادة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان للدورة الثانية، حيث تنافس قاليباف مع رئيس لجنة الطاقة البرلمانية فريدو عباسي".

وأضافت وكالة البرلمان الإيراني "إن قاليباف حصل على أغلب أصوات البرلمان بواقع 230 صوتاً فيما حصل منافسه عباسي على 18 صوت فقط".

وأوضحت إنه "تم انتخاب علي نيكزاد نائباً أول لرئيس البرلمان عبد الرضا مصري نائباً ثانياً، وقد حصل الأول على 206 صوتاً والثاني 205 صوتاً".

وفاز قاليباف برئاسة البرلمان الإيراني في أواخر آيار/مايو لعام 2020، بعدما تمكن التيار الأصولي من الاستحواذ على أغلب مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية التي جرت في 19 من فبراير/شباط من العام الماضي.

 
رقم : 934555
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الفرص الضائعة والجري نحو المجهول
الفرص الضائعة والجري نحو المجهول
مؤامرة إماراتية جديدة وخطيرة في اليمن على غرار النموذج البريطاني
مؤامرة إماراتية جديدة وخطيرة في اليمن على غرار النموذج البريطاني
26 أيار 2021
عراقجي: المفاوضات النووية ستستمر حتى توفير مصالح البلاد
عراقجي: المفاوضات النووية ستستمر حتى توفير مصالح البلاد
26 أيار 2021
البرلمان الإيراني يبقي قاليباف رئيساً له
البرلمان الإيراني يبقي قاليباف رئيساً له
26 أيار 2021
السيد نصر الله: نبارك الانتصار الكبير والعظيم للمقاومة في فلسطين
السيد نصر الله: نبارك الانتصار الكبير والعظيم للمقاومة في فلسطين
25 أيار 2021
اللواء سلامي: عملية سيف القدس تجلى فيها نصر الله
اللواء سلامي: عملية سيف القدس تجلى فيها نصر الله
25 أيار 2021
انطلاق مناورات "درع السماء 1400" للجيش الايراني في اصفهان
انطلاق مناورات "درع السماء 1400" للجيش الايراني في اصفهان
25 أيار 2021
أحلام العصافير..
أحلام العصافير.. 'نتنياهو'.. يكاد المُريب يقول خذوني..
25 أيار 2021
المقاومة الفلسطينيّة تُنذر الكيان المخادع.. كيف ستكون الحرب القادمة؟
المقاومة الفلسطينيّة تُنذر الكيان المخادع.. كيف ستكون الحرب القادمة؟
25 أيار 2021
المغرب مع القضية الفلسطينية أم عليها؟
المغرب مع القضية الفلسطينية أم عليها؟
25 أيار 2021
قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية؟
قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية؟
25 أيار 2021
إيران: العميد دهقان ينسحب لصالح رئيسي من الانتخابات الإيرانية
إيران: العميد دهقان ينسحب لصالح رئيسي من الانتخابات الإيرانية
24 أيار 2021
قاليباف: استمرار المقاومة من ضرورات الانتصار على العدو الصهيوني
قاليباف: استمرار المقاومة من ضرورات الانتصار على العدو الصهيوني
24 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الفرص الضائعة والجري نحو المجهول
مؤامرة إماراتية جديدة وخطيرة في اليمن على غرار النموذج البريطاني
أحلام العصافير..
المقاومة الفلسطينيّة تُنذر الكيان المخادع.. كيف ستكون الحرب القادمة؟