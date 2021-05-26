البرلمان الإيراني يبقي قاليباف رئيساً له

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، إن "البرلمان عقد جلسة علنية صباح اليوم الأربعاء من أجل إعادة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان للدورة الثانية، حيث تنافس قاليباف مع رئيس لجنة الطاقة البرلمانية فريدو عباسي".



وأضافت وكالة البرلمان الإيراني "إن قاليباف حصل على أغلب أصوات البرلمان بواقع 230 صوتاً فيما حصل منافسه عباسي على 18 صوت فقط".



وأوضحت إنه "تم انتخاب علي نيكزاد نائباً أول لرئيس البرلمان عبد الرضا مصري نائباً ثانياً، وقد حصل الأول على 206 صوتاً والثاني 205 صوتاً".



وفاز قاليباف برئاسة البرلمان الإيراني في أواخر آيار/مايو لعام 2020، بعدما تمكن التيار الأصولي من الاستحواذ على أغلب مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية التي جرت في 19 من فبراير/شباط من العام الماضي.



