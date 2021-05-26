قيادي في حركة حماس: سيف القدس أظهرت ضعف المجتمع الصهيوني

وشدد مرة على أن من حق شعبنا الفلسطيني استثمار تضحياته وصموده في مكاسب سياسية للقضية الفلسطينية، وهذا "يتطلب وحدة وطنية فلسطينية حقيقية على قاعدة الصمود والمقاومة".



وأضاف مرة، خلال حديثه في ندوة أقامتها حماس، في مقر رابطة بلدة كويكات بمخيم برج البراجنة في بيروت، بحضور ممثلي الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية وفعاليات المخيم: "أنه بعد هذه الإنجازات التاريخية التي حققتها المقاومة، تظل الأولوية لدعم صمود غزة وإعادة الإعمار، واستمرار الانتفاضة في القدس والضفة والأراضي المحتلة عام 1948، وحشد مكونات الأمة نحو دعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن القدس والأقصى، واستمرار الحراك لمقاضاة الاحتلال على جرائمه".