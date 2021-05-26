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الأربعاء 26 أيار 2021 ساعة 08:54

كم بقي في عمر الحكومة السورية الحالية؟

كم بقي في عمر الحكومة السورية الحالية؟
حيث تنص المادة 125 من الدستور السوري على أن الحكومة تعد بحكم المستقيلة عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، لكنها تستمر بتسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الحكومة الجديدة.

واليوم “سوريا” هي على موعد مع الانتخابات الرئاسية، وبذلك ستكون حكومة “عرنوس” قد استقالت تلقائياً، على أن يتم تشكيل حكومة جديدة بمرسوم رئاسي بعد الانتخابات.

وبحسب المادة 79 من قانون الانتخابات العامة في “سوريا” فإن اللجنة القضائية العليا ترفع نتائج انتخابات الرئاسة إلى المحكمة الدستورية العليا، وإذا تضمنت النتائج النهائية حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة من أصوات المقترعين عدَّ فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية ويتم إعلان النتيجة من قبل رئيس مجلس الشعب.
مصدر : وكالات
رقم : 934569
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