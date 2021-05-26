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الأربعاء 26 أيار 2021 ساعة 09:21

تخت روانجي: يجب محاكمة مسؤولي الكيان الصهيوني على جرائمهم الاخيرة

تخت روانجي: يجب محاكمة مسؤولي الكيان الصهيوني على جرائمهم الاخيرة
في اجتماع لمجلس الأمن التابع للمنظمة لمناقشة حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، اشار تخت روانجي مساء امس الثلاثاء، إلى أجزاء من التقرير السنوي للأمين العام بهذا الصدد، معربا عن أسفه من ان المدنيين خاصة النساء والأطفال لازالوا هم الضحايا الرئيسيين للنزاعات، اضافة الى ما تتعرض له الاهداف المدنية كالمستشفيات والمدارس من هجمات .

كما تطرق تخت روانجي الى جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة ومن بينها محاولاته لاجلاء الفلسطينيين من بيوتهم خاصة حي الشيخ جراح في القدس الذي عاش فيه الفلسطينيون جيلا بعد جيل، موضحا ان الفلسطينيين عندما اعترضوا على هذه الممارسات التعسفية غير القانونية واجهتهم قوات الاحتلال الصهيونية بحملات من القمع الوحشي.

واكد ممثل ايران في الأمم المتحدة ان هذه الجرائم تعد خرقا سافرا للمبادئ الاساسية للقانون الدولي ، وعلى المجتمع الدولي أن يقدم مسؤولي الكيان الصهيوني الى المحاكمة.

واشار الى ان مجلس الأمن الدولي فشل مرة اخرى حتى في اصدار بيان يدعو لوقف الهجمات على المدنيين في غزة ، وذلك بسبب الدعم الامريكي للكيان الصهيوني.

كما اشار تخت روانجي الى قتل المدنيين وقصف الاهداف المدنية في اليمن من قبل قوى العدوان ، معتبرا ان هذه الممارسات تعد خرقا واضحا للقانون الدولي وبالتالي لابد من وقفها فورا.
رقم : 934573
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