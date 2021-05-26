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الأربعاء 26 أيار 2021 ساعة 09:22

القدوة يصف التنسيق الامني مع الاحتلال بالارتباط مباشر

القدوة يصف التنسيق الامني مع الاحتلال بالارتباط مباشر
وأوضح القدوة، في تصريحات وصفها بعضهم بالمثيرة، بأن ما يجرى ليس تنسيقا أمنيا بقدر ما هو ارتباط مباشر لجزء من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بأجهزة الأمن الإسرائيلية.

وعدّ القدوة -في مقابلة مع "ميدل إيست آي" البريطانية- أن أحداث الأسبوعين الأخيرين أثبتت بلا شك الحاجة إلى إصلاح "القيادة الفلسطينية" (السلطة).

وأكد القدوة أن مروان البرغوثي، كان سيطيح بأبو مازن لو أجريت الانتخابات التشريعية والرئاسية، لكن عباس منع الفلسطينيين من حقهم في اختيار من يمثلهم.

تصريحات القدوة هذه جاءت ردًّا على حديث للناطق باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قال فيه: إن التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي "إجراء سيادي".

القدوة وصف تصريحات أبو ردينة بالأمر المؤسف، وغير السيادي، داعيا السلطة لضرور الإسراع بوقف العمل بـ"التنسيق الأمني" مع الاحتلال.

ويرى القدوة أن ارتباط الأجهزة الأمنية مع "إسرائيل" يتناقض مع المصالح الوطنية.

بدوره قال عضو مركزية فتح روحي فتوح، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، في رده على القدوة: إن التنسيق الأمني توقف منذ 2019، ولا داعي لاستمرار التمسك بهذا الشعار وترديده.
مصدر : وكالات
رقم : 934575
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