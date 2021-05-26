وفاة شخص وإصابة اثنين جراء حريق في مصنع جنوب إيران

وقال حاكم مدينة عسلوية "عبد النبي يوسفي"، لوسائل إعلام محلية، إن "انفجار خط نقل الأكسجين لشركتين للبتروكيماويات في هذه المدينة تسبب في مقتل شخص وإصابة اثنين من الموظفين بجروح خطيرة تم نقلهما إلى المسشفى".



ونقلت وكالة أنباء "إيرنا" الحكومية، عن يوسفي قوله، أنه "تم تشكيل فريق عمل فني للطوارئ للتحقيق في سبب الحادث ، وبعد توضيح أبعاد الحادث سيتم توفير المعلومات".



وفنى يوسفي أن يكون الحادث الذي وقع في مصنع لشركة الطاقة بمدينة عسلوية له علاقة بحادث آخر وقع في شركة موبين للطاقة، مؤكداً أن "جميع الوحدات التشغيلية لشركة موبين للطاقة تعمل في الخدمة دون أي مشاكل".