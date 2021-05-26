الرئيس روحاني يوجه بتعليق أنشطة تعدين العملات الرقمية

وشدد الرئيس روحاني في جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، أن اي نشاط في تعدين العملات الرقمية يعتبر محظورا حتى الموعد المذكور، والقرار يشمل حتى اولئك الحاصلين على تراخيص.



وعزا الرئيس الايراني التعليمات الخاصة هذه لاجتياز المرحلة الراهنة وتوفير ظروف معيشية أفضل للناس.



يأتي ذلك في الوقت الذي باتت أنشطة تعدين العملات الرقمية تولد ضغوطات على شبكة الكهرباء العامة في موسم الصيف، حيث تعد إحدى أسباب انقطاعات التيار الكهربائي.



واعتبر أن الجفاف من أهم عوامل انقطاع الكهرباء، وأن وزارة الطاقة تتحمل ضغوطات رغم تعزيز طاقة توليد الكهرباء بنسبة 20 بالمئة عن العام السابق.



روحاني استدرك أن محطة الطاقة النووية أدخلت بخدمة شبكة الكهرباء العامة وفي الايام القادمة سيشهد بلوغ الطاقة التوليدية القصوى.