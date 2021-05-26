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الأربعاء 26 أيار 2021 ساعة 12:46

روحاني: الهدف الرئيسي من الانتخابات هو السيادة والاستقلال ومشاركة الشعب

روحاني: الهدف الرئيسي من الانتخابات هو السيادة والاستقلال ومشاركة الشعب
وفی اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء تطرق روحاني الى الانتخابات الرئاسية في البلاد والتي ستجري في 18 يونيو / حزيران القادم معتبرا انها حدث مهم لانها ليست مجرد حضور المواطنين الى صناديق الاقتراع والادلاء برأيهم كما يحدث في انتخابات مجالس الشورى أو الخبراء أو المجالس المحلية ، بل الأمر يتعلق باختيار شخص يكون رئيسا لكل ابناء الشعب وممثلا لهم جميعا.

واضاف ان هذه الانتخابات هي رمز حرية المواطنين ووعيهم ، فالمطلوب من المواطنين ان يتوجهوا بكامل حريتهم الى صناديق الاقتراع ويدلوا بآرائهم عن وعي وبصيرة ، ومادام المعيار هو راي الشعب ينبغي تهيئة المقدمات ليشارك ابناء الشعب في العملية الانتخابية ويدلوا بأصواتهم.

وحول محادثات فيينا بشأن الملف النووي الايراني قال روحاني ان الوفد الايراني المفاوض حقق تقدما ملحوظا في هذه المفاوضات خاصة في القضايا الاساسية، أما الموارد محل الخلاف فالحوار جار بشأنها وهي قابلة للحل.

واكد روحاني ان المفاوضين الايرانيين ياخذون بنظر الاعتبار دائما المبادئ التي وضعها قائد الثورة كسياسات عامة للتفاوض ، ومن بينها ضرورة الالتزام الكامل للاطراف الاخرى بتعهداتها، اضافة الى تأكيدات سماحته على عودة امريكا أولا الى الاتفاق والالتزام بتعهداتها والعمل بها، وفي حال حدث هذا عمليا ستعمل ايران بما عليها من التزامات.
رقم : 934608
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