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الأربعاء 26 أيار 2021 ساعة 12:49

الشيخ العيلاني: المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير ما تبقى من أرضنا

الشيخ العيلاني: المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير ما تبقى من أرضنا
وفي لقاء احتفاليا في مكتبه في صيدا بمناسبة عيد المقاومة والتحرير القى خلاله كلمة هنأ فيها المقاومين وكل من دعم المقاومة ولو بكلمة بل اعتبرهم شركاء في الإنتصار .

وأضاف الشيخ العيلاني أن ما حصل في ٢٥ أيار/مايو ٢٠٠٠ هو انتصار بكل ما للكلمة من معنى شاء من شاء وأبى من أبى وهذه الحقيقة لا يمكن لأحد أن يخفيها، وأن لبنان البلد الوحيد الذي انسحب العدو الصهيوني من الجزء الأكبر من اراضيه دون اتفاقيات، مضيفًا أن المقاومة هي التي اجبرته على الإنسحاب.

وتابع: لقد سقط المشروع الفتنوي في المنطقة بفضل الله أولاً وبجهود الوحدويين المخلصين في الأمة.
رقم : 934610
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