سوريا تنتخب رئيسها وتنفض غبار الحرب

وأدلى الرئيس السورى بشار الأسد بصوته في انتخابات الرئاسة بمدينة دوما، التي كانت معقل الارهابيين، وقال إن تصويته في تلك المنطقة يدل على أن الشعب السوري متّحد في مواجهة الإرهاب، مضيفا "سوريا لا تلتفت إلى ما تقوله الدول الغربية عن الانتخابات".



وعرض التلفزيون السورى، لقطات لصفوف طويلة من الناخبين تتشكل أمامها في عدد من مناطق البلاد، وسيستمر التصويت حتى الساعة 19:00 على أن تصدر النتائج يوم الجمعة.



إلى جانب بشار الأسد، يخوض مرشّحان السباق الرئاسي هما وزير الدولة السابق عبد الله سلوم عبد الله (2016-2020) وكان نائبا لمرتين والمحامي محمود مرعي، من معارضة الداخل، وسبق أن شارك بين ممثليها في إحدى جولات المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في جنيف، والتي اتسمت بالفشل.



من جانبه، قال وزير الداخلية محمّد خالد رحمون، إن عدد من يحق له الانتخاب في كامل المناطق السورية وخارجها يتخطى 18 مليون شخص.



وقالت مصادر رسمية أنه منذ ساعات الفجر الأولى توجه آلاف السوريين والقائمين على المراكز الانتخابية إلى عملهم وكلهم إصرار وعزيمة على إنجاح الاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخاب رئيس للجمهورية العربية السورية".



وأكد عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي مخلص قيسية، أن اللجان القضائية الفرعية في مختلف المحافظات باشرت عملها منذ الساعة السادسة والنصف صباحاً، حيث تم فتح صناديق الاقتراع للتأكد من خلوها أمام وكلاء المرشحين ووسائل الإعلام، ثم إغلاقها والبدء بعملية الانتخاب في تمام الساعة السابعة صباحاً.



وأضاف قيسية إنه منذ الدقائق الأولى لفتح المراكز الانتخابية في المحافظات وبدء عملية الانتخاب شاهدنا إقبالاً كثيفاً من المواطنين للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، ما يدل على حب السوريين لوطنهم وإصرارهم على المشاركة في بناء مستقبل سورية.



وإلى الشمال السوري فقد أكد مصدر في مدينة القامشلي أنه و رغم عرقلات الاحتلالين الأميركي والتركي ومجموعات قسد من ثني المواطنين من التوجه إلى صناديق الاقتراع، لكن الأهالي شاركوا في الانتخابات الرئاسية السورية في رسالة تحد لكل من راهن على كسر الصوت السوري الواحد.



ولفت المصدر إلى خصوصية محافظة الحسكة حيث هي تعاني ما تعانيه من وجود قوات الاحتلالين الأميركي والتركي إلى جانب كل الممارسات التي تقوم بها مجموعات قسد المدعومة تركيا من الضغط على أهالي محافظة الحسكة.



وقال المصدر إن الاقبال الجماهيري شكل رسالة تحد لكل من حاول وراهن على كسر الصوت السوري الواحد.



وأكد أنه ورغم محاولات مجموعات قسد من قطع الطرق لمنع المواطنين السوريين من أهالي تلك المحافظة للتوجه إلى صناديق الاقتراع لكن العملية الانتخابية مستمرة.



وإلى الساحل السوري فقد تزاحم المواطنون أمام مراكز الاقتراع حتى قبل أن يتم افتتاحها، وفي لقاءات منفصلة مع المواطنين فقد شددوا على أن اللاذقية تحقق انتصارا جديدا إلى جانب الانتصارات التي حققها الجيش السوري ألا وهو الانتصار الديموقراطي في الانتخابات.



و الملفت في هذه الانتخابات حسب العادة فإن الصناديق هي من تنتظر وصول المقترعين.. ولكن في محافظة اللاذقية كان العكس فقد كان المقترعون يتزاحمون أمام مراكز الاقتراع حتى قبل أن يتم افتتاح تلك المراكز.



وإلى الجنوب السوري في محافظة درعا أكدت مصادر أن المشهد الانتخابي في المحافظة يدل على صمود الشعب السوري وإصراره على المضي نحو الإعمار والبناء، مبينة أن صعوبات أدت إلى نقل الصناديق من بعض المناطق إلى مركز المحافظة.



واشارت المصادر إلى أن المواطنين يتوافدون بالمئات إلى الصناديق للإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس الجمهوري السورية المقبل.



وفي سياق متصل فقد أكد مواطنون سوريون أن انتخابات 26 من مايو تعد منطلقا جديدا لبناء سوريا الجديدة، مشددين على أن إرادة وصمود سوريا أقوى من الضغوطات التي تريد تدمير سوريا.



ويذكر أن الجماعات المسلحة التابعة لتركيا في الشمال السوي وقوات قسد التابعة للاحتلال التركي قد منعتا المواطنين السوريين من ممارسة حقهم الانتخابي في انتخاب رئيس لبلادهم.



ورفع مسلحون موالون للجيش الأمريكي السواتر الترابية في المناطق الفاصلة بين مناطق سيطرتهم وبين مناطق سيطرة الدولة السورية على طول سرير نهر الخابور جنوبي مدينة الحسكة.



وضمن سياسة الإغلاق والضغط على المدنيين في مدينة الحسكة لمنعهم من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، أكد مصدر في محافظة الحسكة قيام آليات عسكرية ثقيلة تابعة لمسلحي تنظيم “قسد” الموالي للجيش الأمريكي، برفع السواتر الترابية وإغلاق المنافذ المؤدية إلى مناطق سيطرة الجيش السوري ضمن مركز مدينة الحسكة مع الأحياء الواقعة على طول نهر الخابور بمحاذاة حيي النشوة الشرقية والليلية عشية الانتخابات الرئاسية.



كما أغلق المسلحون الموالون للجيش الأمريكي، كافة المعابر النهرية والبرية، التي تربط مناطق سيطرتها في ريف دير الزور مع مناطق الدولة السورية داخل مدينة دير الزور وريفها الغربي.

