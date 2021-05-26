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الأربعاء 26 أيار 2021 ساعة 16:50
في اتصال هاتفي مع هنية..

الامين العام للإخوان المسلمين بالأردن يشيد بصمود المقاومة

الامين العام للإخوان المسلمين بالأردن يشيد بصمود المقاومة
وقال بيان صادر عن حركة حماس، إن "هنية تلقى اتصالا هاتفيا من المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن عبد الحميد الذنيبات، حيث قدم له التهاني بانتصار الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في غزة".

ونقل البيان عن الذنيبات قوله: "قضية القدس تحظى بإجماع الأمة وشعوبها التي خرجت لتعبر عن غضبها وتساند هذا الصمود الأسطوري".

من جانبه، عبر هنية عن شكره وتقديره للمواقف المساندة للشعب الفلسطيني، مشيدا بالمملكة الأردنية الهاشمية ملكًا وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، وبالترابط التاريخي بين البلدين.

وقال: "لقد شكلت المسيرات والحشود الجماهيرية في الأردن خير إسناد لشعبنا، إلى جانب الموقف الرسمي وإرسال المستشفى الميداني للقطاع".

وأضاف: "هذا النصر هو نصر للأمة، والقدس قضية الأمة العربية والإسلامية، وأكد أن شعبنا ومقاومته سيواصلون الدفاع عن القدس ومقدساتنا وأرضنا".
مصدر : وكالات
رقم : 934644
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