همتي: أسعى لأكون صوت المعترضين على الأوضاع الراهنة 

وأوضح همتي في حديثه للتلفزيون الإيراني، "أسعى لأكون صوت الطبقة الشعبية الصامتة والمعترضة على الأوضاع الراهنة"، مضيفاً إنه "واثق بقدرته على حل المشاكل الاقتصادية والأوضاع المعيشية الصعبة"، واصفاً ظروف المواطنين "سيئة للغاية".



ويعد همتي من المرشحين للانتخابات الرئاسية وهو من فريق الرئيس الحالي حسن روحاني، وقد ساءت سيطرته على أوضاع الصرف في إيران.



ويتنافس همتي مع منصب رئاسة الجمهورية مع ستة مرشحين آخرين هم "ابراهيم رئيسي وسعيد جليلي، ومحسن رضائي، وعلي رضا زاكاني، وقاضي زاده هاشمي، والإصلاحي محسن مهر علي زاده.