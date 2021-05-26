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الأربعاء 26 أيار 2021 ساعة 18:58

روحاني: تطعيم 14 مليون شخص ضد كورونا حتى نهاية الحكومة

روحاني: تطعيم 14 مليون شخص ضد كورونا حتى نهاية الحكومة
وفي حديثه خلال اجتماع لرؤساء اللجان التخصصية التابعة اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا عصر الاربعاء، أكد حسن روحاني ضرورة مراعاة البروتوكولات الصحية في الانتخابات بشكل يضمن سلامة المواطنين والمشاركة العالية في الانتخابات، وقال: ان صيانة ارواح المواطنين واصواتهم في الانتخابات هي أهم واجبات الحكومة باعتبارها المشرف على تنفيذ الانتخابات، وأن أداءنا يجب ان يكون بنحو يطمئن فيه المواطنين لسلامة ارواحهم وصيانة أصواتهم.

وأكد روحاني ضرورة الرقابة على التنفيذ الدقيق للبروتوكولات الصحية المرتبطة بالانتخابات، والتي من شأنها ان تضمن سلامة المواطنين وصحتهم في يوم الانتخابات، اضافة الى تأكيده على أهمية التوعية الدقيقة واللازمة للمواطنين في هذا المجال عبر وسائل الاعلام والفضاء الافتراضي، بما في ذلك انتاج برامج تعليمية خاصة وبثها في مختلف وسائل الاعلام.

وفي جانب آخر من حديثه، اعلن الرئيس الايراني ان حكومته حددت هدفا لها بتطيعم ما لا يقل عن 14 مليون شخص من المجموعات الهدف حتى نهاية مهامها، مؤكدا ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل وزارة الصحة لاستيراد اللقاحات من الخارج من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية والبنك المركزي.

كما أشار الرئيس روحاني الى التطور الحاصل في مجال انتاج اللقاحات في الداخل، معربا عن تقديره للمعنيين في هذا المجال.
رقم : 934660
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