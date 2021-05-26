السنوار: ما لدينا من إنفاق في قطاع غزة يفوق الـ 500 كلم

وفي مؤتمر صحفي بغزة صرح السنوار: قلنا كلمتنا بالحديد والنار والصواريخ عندما اعتدى الاحتلال على المسجد الأقصى.



و أكد : "الشكر كل الشكر للجمهورية الاسلامية في إيران التي لم تبخل علينا بالمال والسلاح والخبرات".



وتابع: ليعلم العالم أجمع أن للأقصى رجالاً يحمونه



كما قال السنوار: ليعلم العدو الصهويني أن ما جرى مجرد مناورة صغيرة لما يمكن أن يواجهه إذا حاول المس بالأقصى



وحذر الإحتلال الإسرائيلي من مخططاته تجاه القدس وقال: أقول للعدو أن قرار زوال دولتكم مرهون بتنفيذ مخططكم في القدس



وفي ما يلي اهم ما جاء في كلمة يحيى السنوار خلال المؤتمر الصحفي:





السنوار: ما لدينا من أنفاق في قطاع غزة يزيد على 500 كلم والضرر لا يزيد عن 5 في المئة



- لدينا في الداخل المحتل 10 آلاف استشهادي جاهزون للرد على المس بالقدس



- المخطط الإسرائيلي فشل فشلا ذريعا في القضاء على الصف الأول السياسي والعسكري في حماس



-الاحتلال عانى فشلا استخباريا ذريعا لدى وضعه خطته رياح الجنوب



- الاحتلال فشل أيضا في استدراج مقاتلي النخبة في حماس والفصائل الأخرى إلى كمائن في المواقع المتقدمة



-استخباراتنا كانت مطلعة على خطة الاحتلال وكنا نعلم خداعهم وأنه لا يوجد توغل بري



- لم ينالوا من مقاتل واحد في القسام أو الفصائل الأخرى في خطة الخداع بالاقتحام البري



-كل بنيتنا التحتية العسكرية قائمة ولم تتضرر إلا بشكل طفيف



- كان لدينا مخطط بإنهاء هذه الجولة بإطلاق 300 صاروخ دفعة واحدة وأوقفناه بعد تدخل الوساطات



- الاحتلال فشل في النيل من الصف القيادي الثاني والثالث والرابع في حماس



-حصيلتنا الإجمالية من الشهداء هي 57 من القسام و22 من سرايا القدس



- حصيلة الشهداء العسكريين هي 80 مقاتلا من القسام وسرايا القدس وألوية الناصر



- أكثر ما أسعد شعبنا هو فرضنا حظر التجوال على تل أبيب



-لم يكن هناك اتفاق بل وقف إطلاق نار متزامن غير مشروط وانتهى الأمر



-لن ينقضي هذا العام ومشاكل قطاع غزة بسبب الحصار قائمة



-سنحرق الأخضر واليابس إذا لم تحل مشاكل غزة!



- نقول لبلينكن وغيره إن عليكم تجنب اللعب على تناقضاتنا الداخلية



- حماس والقسام لديها مصادرها وإيراداتها ولا تحتاج أموال المساعدات



-أوقفنا الضربة الصاروخية الأخيرة إكراما لجهود دولة قطر



-واشنطن وعواصم أوروبية تحركت باتجاه إيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية



- رسالتنا لبايدن هي أن يلزم الاحتلال بالقرارات والقوانين الدولية



- إذا التزم الاحتلال بالقوانين الدولية ستكون هناك فرصة لتهدئة تمتد 5 سنوات



- نحن مع زوال "إسرائيل" وعقيدتنا معروفة ولكن قبلنا بخيارات أخرى من أجل وحدة الموقف الفلسطيني



- كانت هناك اتصالات لتحقيق صفقة تبادل أسرى لكن التطورات الداخلية الإسرائيلية حالت دون ذلك



- التطورات السياسية لدى الاحتلال حالت دون إتمام صفقة تبادل أسرى توسطت فيها قطر ومصر ودول غربية



-كنا واثقين من تدخل قوى المقاومة الأخرى في جبهات مختلفة إذا كبرت المعركة



-قدرتنا الصاروخية لا تزال بألف خير



-حرق الوقت غير مجد ويجب أن نجلس على الطاولة لترتيب منظمة التحرير ووضع استراتيجية وطنية