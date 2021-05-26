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الأربعاء 26 أيار 2021 ساعة 18:59

السنوار: ما لدينا من إنفاق في قطاع غزة يفوق الـ 500 كلم

السنوار: ما لدينا من إنفاق في قطاع غزة يفوق الـ 500 كلم
وفي مؤتمر صحفي بغزة صرح السنوار: قلنا كلمتنا بالحديد والنار والصواريخ عندما اعتدى الاحتلال على المسجد الأقصى.

و أكد : "الشكر كل الشكر للجمهورية الاسلامية في إيران التي لم تبخل علينا بالمال والسلاح والخبرات".

وتابع: ليعلم العالم أجمع أن للأقصى رجالاً يحمونه

كما قال السنوار: ليعلم العدو الصهويني أن ما جرى مجرد مناورة صغيرة لما يمكن أن يواجهه إذا حاول المس بالأقصى

وحذر الإحتلال الإسرائيلي من مخططاته تجاه القدس وقال: أقول للعدو أن قرار زوال دولتكم مرهون بتنفيذ مخططكم في القدس

وفي ما يلي اهم ما جاء في كلمة يحيى السنوار خلال المؤتمر الصحفي:


السنوار: ما لدينا من أنفاق في قطاع غزة يزيد على 500 كلم والضرر لا يزيد عن 5 في المئة

- لدينا في الداخل المحتل 10 آلاف استشهادي جاهزون للرد على المس بالقدس

- المخطط الإسرائيلي فشل فشلا ذريعا في القضاء على الصف الأول السياسي والعسكري في حماس

-الاحتلال عانى فشلا استخباريا ذريعا لدى وضعه خطته رياح الجنوب

- الاحتلال فشل أيضا في استدراج مقاتلي النخبة في حماس والفصائل الأخرى إلى كمائن في المواقع المتقدمة

-استخباراتنا كانت مطلعة على خطة الاحتلال وكنا نعلم خداعهم وأنه لا يوجد توغل بري

- لم ينالوا من مقاتل واحد في القسام أو الفصائل الأخرى في خطة الخداع بالاقتحام البري

-كل بنيتنا التحتية العسكرية قائمة ولم تتضرر إلا بشكل طفيف

- كان لدينا مخطط بإنهاء هذه الجولة بإطلاق 300 صاروخ دفعة واحدة وأوقفناه بعد تدخل الوساطات

- الاحتلال فشل في النيل من الصف القيادي الثاني والثالث والرابع في حماس

-حصيلتنا الإجمالية من الشهداء هي 57 من القسام و22 من سرايا القدس

- حصيلة الشهداء العسكريين هي 80 مقاتلا من القسام وسرايا القدس وألوية الناصر

- أكثر ما أسعد شعبنا هو فرضنا حظر التجوال على تل أبيب

-لم يكن هناك اتفاق بل وقف إطلاق نار متزامن غير مشروط وانتهى الأمر

-لن ينقضي هذا العام ومشاكل قطاع غزة بسبب الحصار قائمة

-سنحرق الأخضر واليابس إذا لم تحل مشاكل غزة!

- نقول لبلينكن وغيره إن عليكم تجنب اللعب على تناقضاتنا الداخلية

- حماس والقسام لديها مصادرها وإيراداتها ولا تحتاج أموال المساعدات

-أوقفنا الضربة الصاروخية الأخيرة إكراما لجهود دولة قطر

-واشنطن وعواصم أوروبية تحركت باتجاه إيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية

- رسالتنا لبايدن هي أن يلزم الاحتلال بالقرارات والقوانين الدولية

- إذا التزم الاحتلال بالقوانين الدولية ستكون هناك فرصة لتهدئة تمتد 5 سنوات

- نحن مع زوال "إسرائيل" وعقيدتنا معروفة ولكن قبلنا بخيارات أخرى من أجل وحدة الموقف الفلسطيني

- كانت هناك اتصالات لتحقيق صفقة تبادل أسرى لكن التطورات الداخلية الإسرائيلية حالت دون ذلك

- التطورات السياسية لدى الاحتلال حالت دون إتمام صفقة تبادل أسرى توسطت فيها قطر ومصر ودول غربية

-كنا واثقين من تدخل قوى المقاومة الأخرى في جبهات مختلفة إذا كبرت المعركة

-قدرتنا الصاروخية لا تزال بألف خير

-حرق الوقت غير مجد ويجب أن نجلس على الطاولة لترتيب منظمة التحرير ووضع استراتيجية وطنية
مصدر : وكالات
رقم : 934661
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