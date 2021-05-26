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الأربعاء 26 أيار 2021 ساعة 19:49

هنية: رسالة المقاومة بأن "القدس خط أحمر" وصلت للجميع

هنية: رسالة المقاومة بأن "القدس خط أحمر" وصلت للجميع
وقال هنية في لقاء تلفيزيوني: "رسالتنا وصلت الجميع وخاصة للأمريكيين والإسرائيليين بأن القدس خط أحمر".

وشدد على أن الأداء العسكري للمقاومة الفلسطينية خلال الجولة الأخيرة مع الاحتلال "الإسرائيلي" كان مشرفًا وفرض معادلات غاية في الأهمية.

وأكد أن ‏الأضرار التي لحقت بالمقاومة كانت ثانوية ولم تنل من البنية الصلبة للفصائل، كاشفا أن حركته أبلغت الاحتلال "الإسرائيلي" عبر وسطاء بأننا من سيحدد قواعد الاشتباك.

وشدد على تثبيت قواعد الاشتباك في غزة وإدخال القدس ضمن هذه القواعد وإعادة إعمار القطاع.

إلى ذلك، أعلن هنية استعداد حركته لترتيب البيت الفلسطيني والبناء على الوحدة الوطنية التي تجسدت في المعركة الأخيرة.

وقال: إن معركة سيف القدس جعلت أوسلو والتنسيق الأمني ومشروع المفاوضات خلف ظهورنا، و‏سددنا ضربة قوية جدا لصفقة القرن وأظهرنا زيف التطبيع وبناء التحالفات مع الاحتلال.

ورحب هنية بكل جهد لإعادة الإعمار، واعدًا بإعادة إعمار كل ما دمره الاحتلال.

وأكد أن ما فعلته المقاومة فاجأ الصديق كما فاجأ العدو في الأداء والمزاوجة بين التحرك السياسي والعسكري.

‏وحول أنفاق المقاومة قال هنية "ما يسمونه مترو حماس أسميه المدينة الجهادية وهي سليمة والعدو لم يصل إلى بنيتها الأساسية".
رقم : 934665
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