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الأربعاء 26 أيار 2021 ساعة 20:03
الخزعلي يعلق على توقيف القيادي في الحشد قاسم مصلح
واضاف ان الاعتقال محاول خبيثة لإرباك الوضع الأمني لتأجيل الانتخابات وتأليف حكومة طوارئ.
مصدر :
وكالات
رقم :
934669
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