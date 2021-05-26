الخزعلي يعلق على توقيف القيادي في الحشد قاسم مصلح

اسلام تايمز (العراق) - ندد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي بتوقيف القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، مؤكدا ان اعتقال مصلح جاء في عملية خارج السياقات القانونية والعسكرية.