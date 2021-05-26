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الأربعاء 26 أيار 2021 ساعة 20:04

"هآرتس": صواريخ حماس أثبتت نجاح الصناعة المحلية في غزة

"هآرتس": صواريخ حماس أثبتت نجاح الصناعة المحلية في غزة
قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن حركة حماس سجلت إنجازاً مهماً جداً ولافتاً خلال العدوان الأخير على القطاع، وأضافت أن الإنجاز يتمثل في النطاق الهائل لإطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على "إسرائيل"

وتابعت الصحيفة قولها إن "محاولات حماس للهجوم عن طريق الأنفاق فشلت، وكذلك أيضاً جهودها لسحب أوراق مفاجئة مثل الهجوم بواسطة طائرات من دون طيار، أو محلقات وكذلك غواصة صغيرة غير مأهولة، وكل ذلك تم احباطه من قبل الجيش الاسرائيلي والشاباك".

وأضافت "لكن في مجال إطلاق النار يظهر التحسن العملي بشكل واضج، وعلى الرغم من أن إطلاق الصواريخ تسبب بخسائر صغيرة نسبياً لإسرائيل، لكن يمكن القول إن هناك نوع معين يشبه إلى حدٍ ما توازن القوى بين الطرفين".

وأضافت "هآرتس" أن نطاق الصواريخ من غزة هو إنجاز لحماس التي طورت مصانع لإنتاج صواريخ تعتمد على منتجات ثنائية الاستخدام مثل الأنابيب في مرفق البناء.

ورأت الصحيفة أن حماس نجحت في إنتاج صواريخ بعيدة المدى أيضاً، وعملت على تحسين مستوى الدقة.
مصدر : وكالات
رقم : 934670
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