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الأربعاء 26 أيار 2021 ساعة 21:20

"طالبان" تحذر دول الجوار من استضافة القوات الأمريكية

"طالبان" تحذر دول الجوار من استضافة القوات الأمريكية
وقالت في بيان "إذا حدثت مثل هذه الخطوة فسوف يتحمل من يرتكبون مثل هذه الأخطاء مسؤولية كافة الإخفاقات والصعوبات"، ولم يشر البيان إلى بلد محدد.

ومع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن 11 سبتمبر موعدا نهائيا لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، يتوقع خبراء ودبلوماسيون أن يشمل دور واشنطن في المنطقة مستقبلا الاعتماد على قواعد في بلدان مجاورة خاصة باكستان.

وصرح مسؤولون أمريكيون في أحاديث خاصة بأنهم يدرسون خيارات منها التمركز في بلدان قريبة من أفغانستان مثل طاجيكستان وأوزبكستان، لكنهم لم يتوصلوا حتى الآن لاتفاق مع أي منها.

وفي الأيام الماضية كانت هناك محادثات بين كبار المسؤولين الباكستانيين والأمريكيين، شملت اجتماعا بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ونظيره الباكستاني.
مصدر : وكالات
رقم : 934686
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