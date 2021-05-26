الملك الأردني لبلينكن: من الضروري الحفاظ على الوضع التاريخي بالقدس

وأكد الملك الأردني ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس ومقدساتها وعدم المساس به.



وحذر عبد الله الثاني من استمرار محاولات التهجير المتكررة لأهالي عدد من أحياء القدس الشرقية.



وثمن الملك عبد الله الثاني قرارات الإدارة الأمريكية المتضمنة إعادة فتح القنصلية العامة بالقدس واستئناف دعم "الأونروا".



ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان كآخر وجهة في الجولة الإقليمية التي يقوم بها حاليا بهدف ترسيخ التهدئة الهشة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.



وقالت وكالة "رويترز" إن بلينكن وصل عمان قادما من القاهرة حيث أجرى مفاوضات مع كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري ومدير المخابرات العامة عباس كامل.



وقبل عمان والقاهرة، زار بلينكن أيضا القدس ورام الله حيث أجرى مفاوضات مع المسؤولين في الكيان الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية.