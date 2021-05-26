المناظرات بانتخابات الرئاسة في إيران 7 و11 و15 يونيو

وبدأت المراسم بكلمة لرئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون الإيراني عبدالعلي علي عسكري، وذلك بحضور مندوبي المرشحين الـ7 الذين تمت المصادقة على خوضهم منافسات السباق الرئاسي.



وجرت القرعة على يد مندوبي المرشحين لتحديد أرقام خصصت لكل مرشح من أجل وضعهم على جدول البرامج التلفزيونية والإذاعية الدعائية التي من المقرر أن يشرح فيها المشرحون برامج عملهم وأطروحاتهم وتطلعاتهم لمستقبل البلاد خلال فترة ترؤسهم.



ووفق البرامج الدعائية سوف يخوض المرشحون المناظرات الانتخابية والتي سوف تستغرق حوالي 3 ساعات في تاريخ 7 و11 و15 يونيو المقبل.