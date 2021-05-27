الصفحة الرئيسية
0
الخميس 27 أيار 2021 ساعة 07:32

لأول مرة قاذفات روسية في سوريا..تلميح قد تفهمه بعض الدول

لأول مرة قاذفات روسية في سوريا..تلميح قد تفهمه بعض الدول
وجاء في المقال: لأول مرة، تم إرسال مجموعة من أقوى طائرات سلاح الجو الروسي – قاذفات بعيدة المدى من طراز Tu-22M3 – إلى سوريا.

تم نقل ثلاث طائرات هجومية بالغة الأهمية معا إلى قاعدة حميميم الجوية السورية التابعة للقوات الجوفضائية الروسية. وسبق أن نفذت قاذفات القنابل الأسرع من الصوت من طراز Tu-22M3 مهاماً في سوريا، لكنها كانت تقلع حينها من موزدوك لتنفيذ مهماتها وتعود إلى هناك. الآن، سترابط هذه الطائرات في حميميم للمرة الأولى، على الأقل لفترة من الوقت.

لا يمكن تشغيل Tu-22M3 إلا في المطارات التي يبلغ طول مدرجها ثلاثة آلاف متر على الأقل، وحتى في روسيا لا يوجد كثير من المطارات العسكرية بمثل هذه المعايير. وطالما أن حميميم قادرة على استقبال طائرات من هذه الفئة وصيانتها، فهذا يشير إلى مستوى عالٍ جدا من التجهيز.

لكن هناك معنى خاصا لإشارة وزارة الدفاع مباشرة إلى أن القاذفات بعيدة المدى ستنفذ مهامها “فوق البحر الأبيض المتوسط”.

لا شك في أن جميع اللاعبين المهتمين في الشرق الأوسط، من الولايات المتحدة إلى "إسرائيل"، سيراقبون تحليق القاذفات بعيدة المدى الروسية. تعد الطائرات من هذه الفئة ضيفا نادرا في هذه المنطقة وخطيرة للغاية على أي عدو محتمل. ولواقعة ظهورها بحد ذاته دلالة خاصة.

وقال مصدر مطلع آخر في وزارة الدفاع في مقابلة مع “فزغلياد”: “من غير المستبعد أن تكون طائرات Tu-22M3 الثلاث معدة لعمليات خاصة في سوريا، وربما في الشرق الأوسط ككل. ظهورها بحد ذاته في حميميم، له دلالة، كمثل بندقية تعرض في الفصل الأول من مسرحية. فهي لا تظهر هناك من أجل لا شيء. هذا تلميح مفهوم جدا لجميع دول المنطقة”.
مصدر : وكالات
رقم : 934735
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الخامنئي يعلن دعمه للمسار القانوني لمجلس صيانة الدستور
السيد الخامنئي يعلن دعمه للمسار القانوني لمجلس صيانة الدستور
قاذفتا صواريخ حديثتان وجديدتان تكشف عنهما صناعة الدفاع الإيرانية
قاذفتا صواريخ حديثتان وجديدتان تكشف عنهما صناعة الدفاع الإيرانية
27 أيار 2021
سيد المقاومة يهنئ المقاومة الفلسطينية بانتصارها
سيد المقاومة يهنئ المقاومة الفلسطينية بانتصارها
27 أيار 2021
روحاني: الهدف الرئيسي من الانتخابات هو السيادة والاستقلال ومشاركة الشعب
روحاني: الهدف الرئيسي من الانتخابات هو السيادة والاستقلال ومشاركة الشعب
26 أيار 2021
الفرص الضائعة والجري نحو المجهول
الفرص الضائعة والجري نحو المجهول
26 أيار 2021
مؤامرة إماراتية جديدة وخطيرة في اليمن على غرار النموذج البريطاني
مؤامرة إماراتية جديدة وخطيرة في اليمن على غرار النموذج البريطاني
26 أيار 2021
عراقجي: المفاوضات النووية ستستمر حتى توفير مصالح البلاد
عراقجي: المفاوضات النووية ستستمر حتى توفير مصالح البلاد
26 أيار 2021
البرلمان الإيراني يبقي قاليباف رئيساً له
البرلمان الإيراني يبقي قاليباف رئيساً له
26 أيار 2021
السيد نصر الله: نبارك الانتصار الكبير والعظيم للمقاومة في فلسطين
السيد نصر الله: نبارك الانتصار الكبير والعظيم للمقاومة في فلسطين
25 أيار 2021
اللواء سلامي: عملية سيف القدس تجلى فيها نصر الله
اللواء سلامي: عملية سيف القدس تجلى فيها نصر الله
25 أيار 2021
انطلاق مناورات "درع السماء 1400" للجيش الايراني في اصفهان
انطلاق مناورات "درع السماء 1400" للجيش الايراني في اصفهان
25 أيار 2021
أحلام العصافير..
أحلام العصافير.. 'نتنياهو'.. يكاد المُريب يقول خذوني..
25 أيار 2021
المقاومة الفلسطينيّة تُنذر الكيان المخادع.. كيف ستكون الحرب القادمة؟
المقاومة الفلسطينيّة تُنذر الكيان المخادع.. كيف ستكون الحرب القادمة؟
25 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سيد المقاومة يهنئ المقاومة الفلسطينية بانتصارها
الفرص الضائعة والجري نحو المجهول
مؤامرة إماراتية جديدة وخطيرة في اليمن على غرار النموذج البريطاني
أحلام العصافير..